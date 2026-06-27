4 نکته طلایی برای ایام امتحانات/ از این غذاها غافل نشوید

دوران امتحانات یکی از حساس‌ترین بازه‌های زمانی برای دانش‌آموزان و دانشجویان است. در این روزها، مغز برای پردازش اطلاعات، یادگیری و بازیابی مطالب، به سوخت‌رسانی مداوم و باکیفیت نیاز دارد.

تغذیه مناسب نه تنها به حفظ تمرکز کمک می‌کند، بلکه باعث کاهش اضطراب و پیشگیری از خستگی مفرط می‌شود.

اصول تغذیه طلایی در ایام امتحانات

۱. صبحانه را جدی بگیرید: حذف صبحانه بزرگترین اشتباه است. مغز پس از خواب شبانه نیاز به گلوکز دارد.

مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده مانند نان‌های سبوس‌دار (سنگک یا جو)، به همراه پروتئین (تخم‌مرغ یا پنیر) و گردو، انرژی پایداری را برای طول روز فراهم می‌کند.

این ترکیب برخلاف قندهای ساده، باعث افت ناگهانی قند خون و خواب‌آلودگی نمی‌شود.

۲. میان‌وعده‌های هوشمند: به جای تنقلات پرکالری و بی‌ارزش، از مغزها و دانه‌های خام استفاده کنید. بادام، گردو و فندق سرشار از امگا ۳ و منیزیم هستند که به بهبود عملکرد حافظه و کاهش استرس کمک می‌کنند.

میوه‌های تازه و خشک (مانند برگه زردآلو یا کشمش) نیز بهترین جایگزین برای شیرینی‌های مصنوعی هستند.

۳. آبرسانی به مغز: کم‌آبی بدن یکی از دلایل اصلی کاهش تمرکز و سردرد است. در طول مطالعه به طور مداوم آب بنوشید.

مصرف بیش از حد قهوه و چای پررنگ شاید در کوتاه‌مدت هوشیاری ایجاد کند، اما در درازمدت با افزایش اضطراب و اختلال در خواب، بازدهی مغز را کاهش می‌دهد.

نوشیدن چای سبز یا دمنوش‌های ملایم مثل گل‌گاوزبان انتخاب‌های بهتری هستند.

۴. وعده‌های اصلی سبک و مغذی: از خوردن غذاهای سنگین، چرب و فست‌فود که باعث سنگینی و خواب‌آلودگی می‌شود، پرهیز کنید.