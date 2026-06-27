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سایر رسانه‌ها ۰۶ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۶:۴۶

تصاویر قبل و بعد از حجم تخریب زلزله مرگبار ونزوئلا + فیلم

آمار قربانیان دو زمین‌لرزه قدرتمندی که روز چهارشنبه ونزوئلا را لرزاند و ویرانی‌های گسترده‌ای به بار آورد، با ادامه عملیات جست‌وجو در روز جمعه، به ۹۲۰ کشته افزایش یافت. بیش از ۳ هزار نفر هم در این حادثه مصدوم شدند.