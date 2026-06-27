لحظه‌ برخورد تبر با چشم رضا رویگری در سریال مختار + فیلم

در روزهایی که حال‌وهوای محرم دوباره در فضای رسانه‌ای کشور زنده شده، بازخوانی یکی از گفت‌وگوهای قدیمی رضا رویگری بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون، بار دیگر توجه‌ها را به نقش ماندگار او در سریال تاریخی مختارنامه جلب کرده است. او چند ماهی است به دیار باقی شتافته اما همچنان نام و یاد رضا رویگری در حافظه مخاطبان زنده است و آثار ماندگار او به‌ویژه نقش «کیان» در مختارنامه، جایگاه ویژه‌ای در ذهن مخاطبان دارد. یاد و خاطره او بیش از هر چیز با همین نقش‌های اثرگذار و صحنه‌های ماندگار در تاریخ تلویزیون ایران گره خورده و در حافظه جمعی مخاطبان باقی خواهد ماند.

زنده یاد رضا رویگری بازیگر مطرح که در سریال تاریخی مختارنامه، نقش کیان ایرانی را ایفا می‌کرد، در یک مصاحبه، راجع به برخورد واقعی تبر به سر خود بر سر صحنه فیلمبرداری، توضیحاتی را ارائه داده است که در ادامه، مشاهده می‌کنید.