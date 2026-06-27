چند قدم در روز برای جبران ساعتها نشستن کافی است؟
هر میزان حرکت بهتر از بیحرکتی است و حتی تغییرات کوچک در فعالیت روزانه میتواند در بلندمدت به سلامت قلب و افزایش طول عمر کمک کند.
نشستن طولانیمدت یکی از مهمترین عوامل خطر برای بیماریهای قلبی، دیابت و مرگ زودرس شناخته میشود. اما اگر شغل یا سبک زندگیتان شما را مجبور میکند ساعتهای زیادی پشت میز یا روی صندلی بگذرانید، آیا راهی برای جبران آن وجود دارد؟ نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد پاسخ تا حدی مثبت است؛ به شرط آنکه در طول روز بیشتر راه بروید.
چند قدم کافی است؟
در این مطالعه که روی بیش از ۷۲ هزار نفر انجام شد، پژوهشگران بررسی کردند افزایش تعداد قدمهای روزانه تا چه اندازه میتواند خطرات ناشی از کمتحرکی را کاهش دهد.
نتایج نشان داد افرادی که روزانه حدود ۹ تا ۱۰ هزار قدم برمیدارند، در مقایسه با افراد کمتحرک، ۲۱ درصد کمتر در معرض بیماریهای قلبیعروقی و ۳۹ درصد کمتر در معرض مرگ زودرس قرار دارند؛ حتی اگر بخش زیادی از روز را نشسته باشند.
هر قدم اهمیت دارد
نکته امیدوارکننده این است که مزایای پیادهروی از تعداد قدمهای بسیار کمتر هم آغاز میشود. پژوهشگران دریافتند از حدود ۴ تا ۴۵۰۰ قدم در روز، اثرات محافظتی فعالیت بدنی قابل مشاهده است و هر تعداد قدم بیشتر از ۲۲۰۰ قدم نیز با کاهش تدریجی خطر بیماریهای قلبی و مرگ همراه است.
به بیان دیگر، اگر رسیدن به ۱۰ هزار قدم برایتان دشوار است، باز هم افزایش تدریجی میزان پیادهروی میتواند برای سلامتی مفید باشد.
پیادهروی جایگزین نشدن نیست
البته پژوهشگران تأکید میکنند این یافتهها به معنای بیخطر بودن نشستن طولانیمدت نیست. اگر امکانش را دارید، بهتر است علاوه بر افزایش تعداد قدمها، هر ۳۰ تا ۶۰ دقیقه از جای خود بلند شوید، چند دقیقه راه بروید یا حرکات کششی انجام دهید.
بنابراین، هر میزان حرکت بهتر از بیحرکتی است و حتی تغییرات کوچک در فعالیت روزانه میتواند در بلندمدت به سلامت قلب و افزایش طول عمر کمک کند.