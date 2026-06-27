چنددرصد مردم امریکا از گرسنگی رنج می برند؟

روزنامه همشهری نوشت: ادعای ترامپ درباره گرسنه بودن مردم ایران واکنش‌های منفی و خشم‌آلود بسیاری در میان همه ایرانیان به‌دنبال داشته و حتی سخنگوی وزارت خارجه ایران به‌صورت کنایه‌آمیزی گفته است‌ این آمریکایی‌ها هستند که نیازمند احسان و خیرات برای حل مشکل گرسنگی هستند. این واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران اگرچه کنایه‌آمیز است، اما در آمریکا واقعیتی‌ انکارناپذیر شمار می‌‎رود. ما در این گزارش به 10واقعیت درباره گرسنگی در آمریکا خواهیم پرداخت. آمارها از گزارش رسمی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و سازمان جهانی آموزش خدمات گرسنگی و برخی دیگر منابع آمریکایی گردآوری شده است.

ناامنی غذایی یا گرسنگی؟

ناامنی غذایی: استفاده نهادهای آماری آمریکا از اصطلاح ناامنی غذایی به‌جای «گرسنگی»

معنای ناامنی غذایی: عدم‌دسترسی افراد یا خانوارها به غذای کافی و سالم در مقاطعی از سال یا همه سال به‌دلیل کمبود درآمد یا منابع مالی

بعد از ۳۰سال: توقف گزارش‌دهی مستمر سالانه درباره وضعیت ناامنی غذایی و گرسنگی در آمریکا از سوی وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) به‌دلیل افزایش سالانه آمار ناامنی غذایی

نزدیک به 2سال: عدم‌انتشار گزارش درباره آمار گرسنگی و ناامنی غذایی در آمریکا

گرسنگی آمریکایی به روایت آمار

۴۷میلیون گرسنه یا مواجه با ناامنی غذایی در آمریکا: طبق گزارش سازمان جهانی آموزش خدمات گرسنگی

یک نفر از هر 5کودک آمریکایی: محروم از دسترسی به غذای کافی برای یک زندگی سالم

4.2میلیون نفر افزایش از سال۲۰۲۰: افزایش تعداد افراد مواجه با ناامنی غذایی

4/5 درصد از خانوارها، یعنی حدود ۷.۲میلیون خانوار آمریکایی: دچار ناامنی غذایی بسیار شدید(حذف یا کاهش وعده‌های غذایی یا میزان غذای مصرفی به‌دلیل محدودیت مالی)

4/18درصد از خانوارهای دارای فرزند: مواجه با ناامنی غذایی و نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بیشتر خانواده‌های دارای کودک

۳۹.۴درصد از خانوارها زیر خط فقر: مواجه با ناامنی غذایی

دلایل اصلی گرسنگی و ناامنی غذایی در آمریکا:

افزایش هزینه مواد غذایی و تورم

پایین بودن درآمد برخی خانوارها نسبت به هزینه‌های زندگی

بیکاری یا اشتغال با دستمزد پایین

هزینه‌های بالای مسکن و درمان و در مقابل کاهش بودجه خرید غذا

چه خبر از گرسنگی در آمریکا؟

خبرگزاری رویترز: بانک‌های غذا در ایالت‌های مختلف آمریکا اعلام کرده‌اند که همزمان با کاهش کمک‌های دولتی، تقاضا برای دریافت غذای رایگان به‌شدت افزایش یافته و توان پاسخگویی آنها کاهش پیدا کرده است.

خبرگزاری سی‌ان‌ان: کاهش بودجه برنامه اسنپ (SNAP) یا همان کوپن غذا در دولت ترامپ باعث شده میلیون‌ها آمریکایی بخشی یا تمام کمک غذایی خود را از دست بدهند. تنها در ایالت آریزونا حدود ۴۵۷هزار نفر از این مزایا محروم شده‌اند.

گزارش فیدینگ آمریکا: حدود ۱۴.۵میلیون آمریکایی درآمدی بالاتر از خط فقر دارند، اما به‌دلیل هزینه‌های بالای مسکن، درمان و مواد غذایی، همچنان توان تأمین غذای کافی را ندارند و واجد شرایط دریافت بسیاری از کمک‌های دولتی ‌ نیستند.

شبکه ای‌بی‌سی نیوز: تعداد خانوارهایی که به‌دلیل مشکلات مالی وعده‌های غذایی را حذف و از بانک‌های غذا استفاده می‌کنند یا برای خرید غذا به پس‌انداز خود متوسل می‌شوند به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

لس‌آنجلس تایمز: برخلاف گذشته، اکنون تعداد زیادی از مراجعه‌کنندگان به بانک‌های غذا شاغل هستند، اما درآمد آنها با هزینه‌های زندگی و مواد غذایی همخوانی ندارد و برای تأمین غذای خانواده به کمک‌های خیریه نیاز دارند.