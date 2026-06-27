خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت درهم امارات امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت درهم امارات امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1804725
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت درهم امارات در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:شنبه ۶ تیر

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

439,860

بالاترین قیمت روز

441,290

پایین ترین قیمت رو

430,290

بیشترین مقدار نوسان روز

 

درصد بیشترین نوسان روز

 

نرخ بازگشایی بازار

 

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۶ تیر

نرخ روز گذشته

 

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

 

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی