قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۶ تیر
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
19,660,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
35,820,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
51,980,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
68,140,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
84,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
100,450,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
116,620,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
132,780,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
148,940,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
166,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
182,750,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
198,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
215,100,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
231,250,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
247,400,000