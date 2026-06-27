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قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1804720
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قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۶ تیر ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی:شنبه ۶ تیر

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)

سکه پارسیان ۰/۱۰۰

19,660,000

سکه پارسیان ۰/۲۰۰

35,820,000

سکه پارسیان ۰/۳۰۰

51,980,000

سکه پارسیان ۰/۴۰۰

68,140,000

سکه پارسیان ۰/۵۰۰

84,300,000

سکه پارسیان ۰/۶۰۰

100,450,000

سکه پارسیان ۰/۷۰۰

116,620,000

سکه پارسیان ۰/۸۰۰

132,780,000

سکه پارسیان ۰/۹۰۰

148,940,000

سکه پارسیان ۱/۰۰۰

166,600,000

سکه پارسیان ۱/۱۰۰

182,750,000

سکه پارسیان ۱/۲۰۰

198,950,000

سکه پارسیان ۱/۳۰۰

215,100,000

سکه پارسیان ۱/۴۰۰

231,250,000

سکه پارسیان ۱/۵۰۰

247,400,000
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