حضور زندیا، بازیگر سرشناس هالیوود، در فرش قرمز مراسم مرتبط با فیلم «اسپایدرمن» در پاریس با یک انتخاب ساده اما متفاوت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. او با تی‌شرتی ۳۵ دلاری ظاهر شد؛ انتخابی که در میان پوشش‌های لوکس فرش قرمز، بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مد شد و سادگی استایل او را برجسته کرد.