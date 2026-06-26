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شهردار نیویورک در مراسم عاشورا + عکس

شهردار نیویورک در مراسم عاشورا + عکس
کد خبر : 1804520
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شهردار مسلمان نیویورک با انتشار عکسی از خود در مراسم عزاداری امام‌ حسین (ع)، تصریح کرد که تعهد تزلزل‌ناپذیر امام حسین (ع)، یادآور آن است که عدالت همواره ارزش جنگیدن را دارد.

زهران ممدانی سپس با یادآوری مبارزه امام حسین (ع) با ظلم و ستم، ادامه داد قدرت شهر ما برگرفته از سنت‌های دینی گوناگونی است که آن را شکل می‌دهند و برگرفته از مبارزه مشترکمان علیه بی‌عدالتی و ستم است.

ممدانی در پایان با تأکید بر قراردادن راه امام حسین (ع) بعنوان سرلوحه در پیشبرد سیاست، ادامه داد ،باشد که این ارزش‌ها را در مسیر ساختن شهری عادلانه‌تر برای تک‌تک نیویورکی‌ها، پیش ببریم.

شهردار نیویورک در مراسم عاشورا + عکس

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