شهردار نیویورک در مراسم عاشورا + عکس

زهران ممدانی سپس با یادآوری مبارزه امام حسین (ع) با ظلم و ستم، ادامه داد قدرت شهر ما برگرفته از سنت‌های دینی گوناگونی است که آن را شکل می‌دهند و برگرفته از مبارزه مشترکمان علیه بی‌عدالتی و ستم است.

ممدانی در پایان با تأکید بر قراردادن راه امام حسین (ع) بعنوان سرلوحه در پیشبرد سیاست، ادامه داد ،باشد که این ارزش‌ها را در مسیر ساختن شهری عادلانه‌تر برای تک‌تک نیویورکی‌ها، پیش ببریم.