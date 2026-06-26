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حضور کیم در آزمایش سامانه‌های موشکی جدید کره شمالی + عکس

حضور کیم در آزمایش سامانه‌های موشکی جدید کره شمالی + عکس
کد خبر : 1804508
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خبرگزاری مرکزی کره بامداد جمعه گزارش داد، آزمایش کلیدی تسلیحاتی براساس نوسازی برنامه موشکی پیونگ یانگ با نظارت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انجام شد.

این آزمایش‌های تسلیحاتی روز پنجشنبه و در راستای نوسازی برنامه موشکی کره شمالی انجام شد.

این آزمایش‌ها شامل نسخه ارتقایافته سامانه پرتاب راکتی چندگانه ۲۴۰ میلیمتری، موشک‌های بالستیک تاکتیکی و یک هوویتزر خودکششی ۱۵۵ میلیمتری بود.

خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد، این سامانه راکتی ارتقایافته به یک سیستم هدایت دقیق خودکار مجهز شده است که برد شلیک آن به ۹۰ کیلومتر افزایش یافته است.

کیم با ابراز رضایت از نتایج آزمایش‌های تسلیحاتی گفت که پیونگ یانگ در برنامه‌های تسلیحاتی خود به دنبال اتوماسیون، قابلیت برد بلند و «فوق‌العاده دقیق» است.

وی افزود که هدف کره شمالی دفاع از مرزهای جنوبی خود است.

کره شمالی در ماه می اعلام کرد که مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک تاکتیکی، راکت‌های توپخانه‌ای و موشک‌های کروز دقیق هدایت‌شونده با هوش مصنوعی را که برای جنگ مدرن طراحی شده‌اند، آزمایش کرده است.

پیونگ یانگ همواره در حال ارتقای زرادخانه تسلیحات تاکتیکی و متعارف خود بوده و وعده داده است که آن را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کند.

حضور کیم در آزمایش سامانه‌های موشکی جدید کره شمالی + عکس

حضور کیم در آزمایش سامانه‌های موشکی جدید کره شمالی + عکس

حضور کیم در آزمایش سامانه‌های موشکی جدید کره شمالی + عکس

منبع ایرنا
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