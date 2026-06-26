فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«اژدها کوچولوها» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«یونس» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«فرمانده» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«ناسازگار» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سلامت
«تنگه ابوقریب» ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر
«شماره ۱۰» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«آواز دریا» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«دست های خالی» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«صدای هند رجب» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو
«بین دو سپیده دم» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«شب دهم» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق
«۲۳ نفر» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید
«مردی شبیه باران» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«سبز به رنگ زمرد» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«وفا» ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش
«مارادونا» ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش