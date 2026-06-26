پیام تسلیت شهادت امام سجاد (ع) ۱۴۰۵

واویلا، روح عبادت کشته شد

قلب همه به درد و غم آغشته شد

بر مصحف غم‌های زین‌العابدین

مرثیه‌ی کرب و بلا نوشته شد

شهادت بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه، امام عابدان و عارفان، بر همه جوانان جوینده راه سبز وصال تسلیت باد

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داغ یک دشت شهید و غم یک دشت اسیر

این همه بار گران بر تن بیمار من است

شهادت امام زین‌العابدین (ع) وارث نهضت عاشورا تسلیت باد.

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کویش چرا بی زائر و بی سایبان است

قبر غریبش وعده گاه عاشقان است

شهادت امام چهارم بر شما تسلیت باد.

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امروز روز پر کشیدن مردی است که در سالیان دراز، غم عظیم عاشورا را لابه لای بغض‌های مناجات، به آسمان هدیه کرده است.

تسلیت باد سالروز شهادت امام لحظه‌های مناجات سبز صحیفه عشق و عرفان.

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ذکر مصیبت می‌کند، الشام الشام

تا یاد غربت می‌کند، الشام الشام

منزل به منزل درد و داغ و بی کسی را

یک جا روایت می‌کند، الشام الشام

شهادت امام سجاد (ع) تسلیت باد.

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من شمع داغدارم و شرح عزا شدم

بعد از پدر به سوز و محنت مبتلا شدم

پیر جوانی‌ام چه بگویم که سوختم

من غصه دار ماتم کرب و بلا شدم

شهادت جان‌سوز زین‌العابدین (ع) را خدمت شما شیعیان تسلیت عرض می‌کنم.

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اشک، خون و درد… چقدر سوغات آوردی از کربلا

همان خاطرات عطش کافیست تا روزیِ یک عمرِ چشمانت اشک باشد و زمزمه لب‌هایت دعا برای ظهور منتقم.

چشم‌ها اشکبار و گلوی دنیا خشک، برگرد ای وارث تنهای حسین

شهادت حضرت سید الساجدین، زین‌العابدین علیه السلام تسلیت باد.

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یعقوب کربلا، چه قدر گریه می‌کنی

از صبح زود تا به سحر گریه می‌کنی

یعقوب را که غصه‌ی یوسف شکست و تو

داری برای چند نفر گریه می‌کنی؟

شهادت امام سجاد (ع) بر پیروان کربلایی ایشان تسلیت و تعزیت باد.

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همه اش سجده شده مثل پدر در گودال

خاک سجاده و سجاد انیس خاک است

شهادت چهارمین اختر تابناک ولایت و امامت، امام سجاد (ع) بر شیعیان و ارادتمندان حضرتش تسلیت باد.

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بهار آسمان چهارمینی

غریب امّا، امامت را نگینی

همه از کربلا تا شام گفتند:

امام عشق، زین‌العابدینی

شهادت زین‌العابدین (ع)، پیامبر کربلای عشق را تسلیت و تعزیت باد.

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امام سجاد (ع) می‌فرماید: طاعت خدا و طاعت هر که را خدا واجب کرده، بر همه چیز مقدّم بدارید.

خدایا، بحق سید الساجدین، اطاعت از ولی خودت را در این روزگار فتنه، بیش از پیش نصیب همه‌ی ما بگردان.

شهادت امام سجاد (ع) تسلیت باد

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جگرم داره میسوزه با آتیش زهر کینه

یادگار کربلا از نفس افتاد ای مدینه

گوشه هجره تو بستر رو لبم شهادتینه

ذکر اشهدم تو غربت یا ابالمظلوم حسینه

شهادت حضرت امام زین‌العابدین (ع)، امام کاروان اسرای کربلا، نگین آرامش قلب اهل حرم، بر همگان به ویژه جوانان دلداده کوی دوست تسلیت باد.

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من چهل سال غم و غصه مکرر دیدم

نرود از نظرم آنچه که آخر دیدم

آنچه من دیده‌ام ای کاش نبیند چشمی

صبر قتل پدر و نیزه و خنجر دیدم

سالروز وفات امام سجاد (ع) تسلیت باد

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ای امام عابدان شب زنده دار، غم فراق علقمه و عاشورا چگونه بر پیکر تب دارت نهیب می‌زد، آن زمان که در ابتدای اسارتت زخم‌های گلگون قدم‌هایت را به شمارش نشستی؟

شهادت اسیر کربلا، امام سجاد (ع) تسلیت باد

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دل سودا زده‌ام ناله و فریاد کند

هر زمان یاد غم حضرت سجاد کند

بی گمان، اشک به رخساره بریزد از چشم

هر که یادی ز غم آن شه عُباد کند

بود در تاب و تب و بسته به زنجیر ظلم

آنکه خلقی ز کرم، از اَلَم، آزاد کند

به جز از شمر ظالم، نشنیدم دگری

با تن خسته، کسی این همه بیداد کند

تن تب دار و اسیری و غم کوفه و شام

وای اگر شکوه این قوم به نیاکان کند

خون ببارد ز دو دیده به غم مرگ پدر

چون که از واقعه کرب و بلا یاد کند

شهادت بزرگ مرد مناجات، امام سجاد (ع) تسلیت باد

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در صبر تو روح استقامت دیدند

آثار بزرگی و کرامت دیدند

از منبر عشق چون که بالا رفتی

در قامت خطبه‌ات قیامت دیدند

شهادت اسوه صبر و عرفان، حضرت امام سجاد (ع) تسلیت باد

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