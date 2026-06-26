قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۵ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۵ تیر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,657,100
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,838,500
|
درهم امارات
|
439,860
|
پوند انگلیس
|
2,132,600
|
لیر ترکیه
|
34,700
|
فرانک سوئیس
|
1,995,800
|
یوان چین
|
237,800
|
ین ژاپن
|999,650
|
وون کره جنوبی
|
1,052
|
دلار کانادا
|
1,138,000
|
دلار استرالیا
|
1,119,500
|
دلار نیوزیلند
|
916,800
|
دلار سنگاپور
|
1,243,100
|
روپیه هند
|
17,030
|
روپیه پاکستان
|
5,824
|
دینار عراق
|
1,255
|
پوند سوریه
|
13,987
|
افغانی
|
24,766
|
کرون دانمارک
|
246,000
|
کرون سوئد
|
166,100
|
کرون نروژ
|
165,200
|
ریال عربستان
|
430,210
|
ریال قطر
|
458,314
|
ریال عمان
|
4,194,700
|
دینار کویت
|
5,238,447
|
دینار بحرین
|
4,283,136
|
رینگیت مالزی
|
390,300
|
بات تایلند
|
48,610
|
دلار هنگ کنگ
|
205,900
|
روبل روسیه
|
21,680
|
منات آذربایجان
|
949,600
|
درام ارمنستان
|
4,720
|
لاری گرجستان
|
611,900
|
سوم قرقیزستان
|
18,470
|
سامانی تاجیکستان
|
173,354
|
منات ترکمنستان
|
460,900