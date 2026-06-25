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آیین سنتی جوش دوره شب عاشورا در یزد + فیلم

آیین سنتی جوش دوره شب عاشورا در یزد + فیلم
کد خبر : 1804180
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مراسم پرشور و معنوی عاشورای حسینی با یاد و نام رهبر شهید و شهدای جبهه مقاومت با حضور گسترده دستجات سینه‌زنی و زنجیرزنی و همراه با برگزاری آیین علم‌برداری، جوش‌دوره، نوحه‌خوانی، سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه و برپایی موکب‌های متعدد، با شکوهی خاص و جلوه‌ای از عشق، شعور و بصیرت در استان یزد برگزار شد.

آیین سنتی جوش دوره، همه ساله در شب عاشورا در سطح استان یزد برگزار می شود. فیلم مربوط به حسینیه کلک ابرندآباد و عزاداری هیئت مسجدالنبی(ص) محله بیدراز شهر شاهدیه یزد است .

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