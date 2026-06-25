آیین سنتی جوش دوره شب عاشورا در یزد + فیلم
مراسم پرشور و معنوی عاشورای حسینی با یاد و نام رهبر شهید و شهدای جبهه مقاومت با حضور گسترده دستجات سینهزنی و زنجیرزنی و همراه با برگزاری آیین علمبرداری، جوشدوره، نوحهخوانی، سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه و برپایی موکبهای متعدد، با شکوهی خاص و جلوهای از عشق، شعور و بصیرت در استان یزد برگزار شد.
آیین سنتی جوش دوره، همه ساله در شب عاشورا در سطح استان یزد برگزار می شود. فیلم مربوط به حسینیه کلک ابرندآباد و عزاداری هیئت مسجدالنبی(ص) محله بیدراز شهر شاهدیه یزد است .