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سایر رسانه‌ها ۰۴ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۹:۵۸

آیین سنتی جوش دوره شب عاشورا در یزد + فیلم

مراسم پرشور و معنوی عاشورای حسینی با یاد و نام رهبر شهید و شهدای جبهه مقاومت با حضور گسترده دستجات سینه‌زنی و زنجیرزنی و همراه با برگزاری آیین علم‌برداری، جوش‌دوره، نوحه‌خوانی، سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه و برپایی موکب‌های متعدد، با شکوهی خاص و جلوه‌ای از عشق، شعور و بصیرت در استان یزد برگزار شد.