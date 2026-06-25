التماس ربات گدا به مردم برای کمک + فیلم

ویدئویی از یک ربات انسان‌نمای چینی در استان سیچوان چین در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده که در آن ربات در کنار خیابان زانو زده و از رهگذران درخواست کمک مالی می‌کند. این ربات با قرار دادن یک ظرف برای دریافت پول نقد و همچنین یک کد کیوآر برای پرداخت دیجیتال، روی نمایشگر خود پیام‌هایی مانند «پولی برای شارژ ندارم» و «لطفاً هزینه برق را پرداخت کنید» نمایش می‌دهد. حرکات ربات نیز به گونه‌ای طراحی شده که با خم شدن و قرار دادن دست‌ها کنار هم، حالت درخواست کمک را شبیه‌سازی کند.

براساس گزارش‌ها، این ربات مدل «جی۱» ساخت شرکت رباتیک چینی «یونیتری» است. همین شرکت چندی پیش نیز با ارسال یکی دیگر از ربات‌های جی۱ به قله آتشفشان «چیمبورازو» در اکوادور خبرساز شده بود. با این حال مشخص نیست که ماجرای گدایی این ربات یک پروژه تبلیغاتی، اجرای هنری یا روشی غیرمعمول برای جلب توجه عمومی بوده است.انتشار این ویدئو واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشته است. برخی کاربران با شوخی نوشتند که «حتی گدایان هم در حال جایگزین شدن با ربات‌ها هستند» یا اینکه «تسلط هوش مصنوعی بر جهان فعلاً به تعویق افتاده است». در این میان، برخی رهگذران نیز واقعاً برای ربات پول انداخته یا از طریق کد کیوآر به آن کمک مالی کرده‌اند. گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که نمونه‌های مشابهی از این «ربات‌های گدا» در شهرهای پکن، چنگدو و فوجو نیز دیده شده‌اند که پیام‌هایی مانند «پولی برای شارژ شدن ندارم» را نمایش می‌دهند.

منبع همشهری آنلاین

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