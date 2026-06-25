اسرار چندصدساله ثروت عظیم در ژاپن با کشف ۱۰۰ هزار سکه باستانی

بیش از ۱۰۰ هزار سکه باستانی که قرن‌ها در سکوت زیر زمین پنهان مانده بودند، اکنون دانشمندان را با معمایی بزرگ روبه‌رو کرده‌اند؛ این ثروت عظیم متعلق به چه کسی بوده و چرا هرگز کسی برای برداشتن آن بازنگشته است؟

در طول تاریخ، انسان‌ها بارها دارایی‌های ارزشمند خود را برای محافظت از جنگ، آشوب، حملات دشمنان یا بحران‌های سیاسی در زیر زمین پنهان کرده‌اند. بسیاری از این گنجینه‌ها هرگز دوباره پیدا نشدند و صاحبانشان نیز فرصت بازگشت برای بازیابی آن‌ها را پیدا نکردند. اکنون کشفی تازه در ژاپن توجه باستان‌شناسان و تاریخ‌دانان جهان را به خود جلب کرده است.

گنجینه‌ای با بیش از ۱۰۰ هزار سکه ماجرا از یک پروژه عمرانی آغاز شد. کارگران در حال حفاری زمین بودند که ناگهان با حجم غیرعادی از سکه‌های فلزی مواجه شدند. هرچه حفاری ادامه پیدا می‌کرد، تعداد بیشتری از سکه‌ها نمایان می‌شد و خیلی زود مشخص شد که این تنها یک یافته معمولی نیست.

پس از اطلاع به مقام‌های محلی، گروه‌های باستان‌شناسی وارد محل شدند و بررسی‌های تخصصی آغاز شد. نتایج اولیه نشان داد که تعداد سکه‌ها بسیار بیشتر از چیزی است که ابتدا تصور می‌شد.

به گزارش Times of India بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این مجموعه شامل بیش از ۱۰۰ هزار سکه است. چنین حجمی از سکه‌های تاریخی در یک محل، حتی برای کشوری با تاریخ غنی مانند ژاپن نیز اتفاقی نادر به شمار می‌رود.

پژوهشگران می‌گویند ارزش واقعی این کشف تنها در تعداد سکه‌ها نیست. هر سکه می‌تواند اطلاعاتی درباره دوره تاریخی خود، نظام اقتصادی، مسیرهای تجاری و حتی روابط سیاسی آن زمان در اختیار دانشمندان قرار دهد.

چه کسی صاحب این ثروت بوده است؟

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این کشف، هویت صاحب گنجینه است. برخی پژوهشگران احتمال می‌دهند این سکه‌ها متعلق به یک جنگجو، فرمانده محلی یا فردی ثروتمند بوده باشد که در دوران ناآرامی دارایی خود را زیر خاک پنهان کرده است.

در گذشته بارها پیش آمده که افراد برای محافظت از ثروت خود در زمان جنگ یا بحران، دارایی‌هایشان را دفن می‌کردند. اما در این مورد به نظر می‌رسد صاحب گنج هرگز فرصت بازگشت پیدا نکرده است.

معمایی که هنوز حل نشده است

باوجود هیجان فراوان پیرامون این کشف، هنوز بسیاری از پرسش‌ها بی‌پاسخ مانده‌اند. آیا این گنجینه متعلق به یک فرد بوده یا یک نهاد حکومتی؟ آیا در جریان جنگی بزرگ دفن شده است؟ آیا صاحب آن کشته شده یا مجبور به فرار شده است؟

دانشمندان امیدوارند بررسی دقیق‌تر سکه‌ها بتواند سرنخ‌هایی برای پاسخ به این پرسش‌ها فراهم کند.

منبع همشهری آنلاین

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