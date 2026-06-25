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قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1804148
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۴ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۴ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,615,000

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,838,500

درهم امارات

439,860

پوند انگلیس

2,132,600

لیر ترکیه

34,700

فرانک سوئیس

1,995,800

یوان چین

237,800

ین ژاپن

 999,650

وون کره جنوبی

1,052

دلار کانادا

1,138,000

دلار استرالیا

1,119,500

دلار نیوزیلند

916,800

دلار سنگاپور

1,243,100

روپیه هند

17,030

روپیه پاکستان

5,824

دینار عراق

1,255

پوند سوریه

13,987

افغانی

24,766

کرون دانمارک

246,000

کرون سوئد

166,100

کرون نروژ

165,200

ریال عربستان

430,210

ریال قطر

458,314

ریال عمان

4,194,700

دینار کویت

5,238,447

دینار بحرین

4,283,136

رینگیت مالزی

390,300

بات تایلند

48,610

دلار هنگ کنگ

205,900

روبل روسیه

21,680

منات آذربایجان

949,600

درام ارمنستان

4,720

لاری گرجستان

611,900

سوم قرقیزستان

18,470

سامانی تاجیکستان

173,354

منات ترکمنستان

460,900
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