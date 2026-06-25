قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۴ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
160,852,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
158,708,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
214,467,000
|
طلای دست دوم
|
158,707,530
|
آبشده کمتر از کیلو
|
697,780,000
|
مثقال طلا
|
696,840,000
|انس طلا
|
4,136.73
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,640,000,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,591,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
859,000,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
497,500,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
257,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,580,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|790,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
410,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
57,150,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
12,250,000
|
حباب نیم سکه
|
68,860,000
|
حباب ربع سکه
|
101,410,000
|
حباب سکه گرمی
|
61,640,000