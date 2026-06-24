اگر خار پاشنه دارید و از درد آن عاجز شدهاید، بخوانید
آیا صبحها که اولین قدم را روی زمین میگذارید، گویی میخی در پاشنه خود فرو میرود؟ درد تیز و سوزناکی که با هر قدم تشدید میشود، میتواند روزهای شما را مختل کند. «خارپاشنه» تنها یک اصطلاح ساده نیست، بلکه زنگ خطری از سوی بدن شماست.
در این گزارش، از ریشههای علت پیدایش گرفته تا جدیدترین متدهای درمانی در جهان، از ماساژهای تخصصی تا انتخاب کفش، همهچیز را بررسی میکنیم تا راهی برای بازگشت آرامش به گامهایتان پیدا کنید.
خارپاشنه دقیقاً چیست و چرا ایجاد میشود؟
خارپاشنه در واقع یک رسوب کلسیمی است که در استخوان پاشنه شکل میگیرد. اما نکته مهم اینجاست: خودِ خار لزوماً عامل درد نیست، بلکه التهاب بافتهای اطراف آن (فاشیای پلانتار) است که درد ایجاد میکند.
علتهای اصلی بروز این مشکل:
فشار بیش از حد: ایستادن طولانیمدت روی سطوح سخت.
آناتومی پا: داشتن قوس بسیار بلند یا بسیار تخت در کف پا.
وزن زیاد: فشار مداوم وزن بدن بر بافتهای کف پا.
کفش نامناسب: پوشیدن کفشهای بسیار تخت (مثل باله یا برخی صندلها) یا کفشهای با لژ نامناسب.
فعالیتهای پرفشار: ورزشهای سنگین که فشار مستقیم به پاشنه وارد میکنند (مانند دویدن بر روی آسفالت).
این مشکل در چه سنی ظاهر میشود؟
خارپاشنه یک بیماری وابسته به سن نیست، اما در میانسالی (۳۰ تا ۵۰ سالگی) شایعتر است. با افزایش سن، بافتهای نرم بدن (تاندونها و رباطها) از انعطافپذیری میافتند و مستعد آسیب و التهاب میشوند. با این حال، در ورزشکاران جوان نیز به دلیل فشار زیاد، دیده میشود.
علائم؛ چگونه بفهمیم خارپاشنه داریم؟
درد تیزی در اولین قدم صبح: درد شدیدی که بلافاصله بعد از بیدار شدن و اولین قدمها احساس میشود.
درد پس از استراحت: دردی که بعد از نشستن طولانی و سپس بلند شدن ظاهر میشود.
درد در طول روز: معمولاً با فعالیت زیاد در طول روز، درد به صورت یک تیر کشیدن یا سوزش در پاشنه احساس میشود.
بهترین درمانها در دنیا (از خانگی تا تخصصی)
الف) درمانهای فیزیکی و ماساژ (بسیار موثر)
ماساژ با توپ تنیس: یک توپ تنیس یا یک بطری آب یخ را زیر قوس پا قرار دهید و با فشار آرام، آن را به جلو و عقب حرکت دهید. این کار باعث ماساژ بافتهای ملتهب و کاهش التهاب میشود.
ماساژ بافت نرم: استفاده از روغنهای ضدالتهاب (مانند روغن زنجبیل یا آرنیکا) برای ماساژ ملایم ناحیه پاشنه و تاندون آشیل.
ب) انتخاب کفش؛ سلاح اصلی شما
پرهیز از کفشهای کاملاً تخت: کفشهایی که هیچ ارتفاعی ندارند، فشار را مستقیماً به پاشنه منتقل میکنند.
استفاده از کفیهای طبی (Orthotics): کفیهایی که قوس پا را حمایت میکنند، بهترین راه برای توزیع فشار هستند.
کفش با لژ مناسب: کفشی که در قسمت پاشنه دارای لایه ضربهگیر (Cushioning) باشد.
ج) تغذیه و رژیم غذایی (کمکی)
اگرچه تغذیه مستقیماً خار را از بین نمیبرد، اما مدیریت التهاب در بدن بسیار حیاتی است:
کاهش التهاب: مصرف غذاهای غنی از امگا ۳ (ماهی، گردو)، آنتیاکسیدانها (توتها، سبزیجات سبز) و زردچوبه میتواند به کاهش التهاب بافتهای پاشنه کمک کند.
کنترل وزن: کاهش وزن حتی در حد چند کیلوگرم، فشار مکانیکی روی پاشنه را به طرز چشمگیری کاهش میدهد.
ورزشهای اصلاحی و درمانی
برای درمان، باید انعطافپذیری کف پا و ساق پا را بالا ببرید:
۱. حرکت کششی با حوله: نشسته روی زمین، یک حوله یا کش سفت را دور پنجه پا بیندازید و با هر دو دست حوله را به سمت خود بکشید تا کف پا کشیده شود.
۲. کشش ساق پا (Calf Stretch): ایستادن روبروی دیوار و با فشار دادن دستها به دیوار، یکی از پاها را عقب نگه داشتن تا کشش در ساق پا احساس شود.
اگر خار پاشنه دارید و از درد آن عاجز شدهاید، بخوانید
۳. حرکات انگشتان پا: سعی کنید با انگشتان پا یک حوله را از روی زمین جمع کنید؛ این کار عضلات کوچک کف پا را تقویت میکند.
درمان خارپاشنه یک شبه اتفاق نمیافتد؛ این یک مسیر است که نیاز به تغییر سبک زندگی دارد. از انتخاب کفش مناسب گرفته تا ماساژهای روزانه و مدیریت تغذیه، همگی در کنار هم اثر میکنند. اگر درد شما شدید و مداوم است، حتماً به متخصص ارتوپد یا فیزیوتراپیست مراجعه کنید.
نکته: این مطلب جنبه آموزشی دارد و جایگزین توصیه پزشک نیست.