اگر به دنبال نوشیدنی‌ای خوش‌عطر، بدون کافئین و سرشار از خواص سلامتی هستید، چای نعناع فلفلی می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها باشد. این دمنوش با طعم خنک و دلپذیر خود نه‌تنها حس تازگی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود گوارش، کاهش سردرد و حتی افزایش تمرکز کمک کند.

۱. نفس را خوشبو می‌کند

دلیل استفاده گسترده از نعناع در خمیردندان‌ها و آدامس‌ها کاملاً روشن است. ترکیبات طبیعی موجود در نعناع فلفلی، به‌ویژه منتول، با برخی باکتری‌های ایجادکننده بوی بد دهان مقابله می‌کنند و حس پاکیزگی و تازگی به دهان می‌بخشند.

۲. سرشار از آنتی‌اکسیدان است

برگ‌های نعناع فلفلی حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی هستند که از سلول‌های بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کنند. مصرف منظم مواد غذایی غنی از آنتی‌اکسیدان با کاهش خطر بیماری‌های قلبی و روند پیری زودرس مرتبط است.

۳. به باز شدن راه‌های تنفسی کمک می‌کند

بخار و رایحه منتول موجود در چای نعناع فلفلی می‌تواند احساس گرفتگی بینی و سینوس‌ها را کاهش دهد. نوشیدن یک فنجان چای داغ نعناع در روزهای سرماخوردگی، حس آرامش و تنفس راحت‌تری ایجاد می‌کند.

۴. ناراحتی‌های گوارشی را تسکین می‌دهد

نفخ، گاز معده، تهوع و سوءهاضمه از مشکلاتی هستند که نعناع فلفلی سال‌هاست برای کاهش آن‌ها استفاده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد ترکیبات نعناع می‌توانند به آرام شدن عضلات دستگاه گوارش کمک کنند و احساس ناراحتی را کاهش دهند.

۵. دردهای قاعدگی را کاهش می‌دهد

برخی مطالعات نشان داده‌اند که ترکیبات نعناع فلفلی می‌توانند شدت و مدت دردهای قاعدگی را کمتر کنند. بسیاری از زنان نیز نوشیدن چای نعناع را به‌عنوان یک راهکار طبیعی برای کاهش گرفتگی‌های شکمی تجربه کرده‌اند.

۶. به کاهش سردرد کمک می‌کند

منتول موجود در نعناع فلفلی می‌تواند به شل شدن عضلات منقبض و کاهش تنش کمک کند. به همین دلیل نوشیدن یک فنجان چای نعناع در زمان سردردهای تنشی یا میگرن ممکن است احساس بهتری ایجاد کند.

۷. انرژی‌بخش طبیعی است

اگرچه این دمنوش فاقد کافئین است، اما عطر و طعم نشاط‌آور آن می‌تواند احساس خستگی را کاهش داده و سطح هوشیاری را افزایش دهد. بسیاری از افراد از آن به‌عنوان جایگزینی سبک‌تر برای قهوه استفاده می‌کنند.

۸. علائم آلرژی را کاهش می‌دهد

نعناع فلفلی حاوی ترکیبی به نام «اسید رزمارینیک» است که در برخی پژوهش‌ها با کاهش علائم آلرژی فصلی مانند خارش چشم و آبریزش بینی مرتبط بوده است.

۹. تمرکز ذهنی را افزایش می‌دهد

رایحه نعناع فلفلی می‌تواند هوشیاری و تمرکز را بهبود ببخشد. به همین دلیل نوشیدن این دمنوش هنگام مطالعه، کار یا فعالیت‌های ذهنی طولانی‌مدت انتخاب محبوبی محسوب می‌شود.

۱۰. بدون شکر و کافئین است

چای نعناع فلفلی به‌طور طبیعی فاقد قند و کافئین است. بنابراین گزینه‌ای عالی برای افرادی است که به دنبال کنترل مصرف قند یا کاهش دریافت کافئین هستند.

۱۱. ممکن است به کنترل اشتها کمک کند

برخی تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که رایحه و ترکیبات نعناع فلفلی می‌توانند احساس گرسنگی را کاهش دهند. هرچند برای تأیید قطعی این اثر به مطالعات بیشتری نیاز است، اما نوشیدن یک فنجان چای نعناع بین وعده‌های غذایی می‌تواند به کنترل هوس‌های غذایی کمک کند.

آیا چای نعناع فلفلی عوارضی هم دارد؟

این دمنوش برای بیشتر افراد بی‌خطر است، اما کسانی که به گیاهان خانواده نعناع حساسیت دارند باید از مصرف آن خودداری کنند. همچنین افرادی که از رفلاکس معده یا سوزش سر دل رنج می‌برند بهتر است مصرف آن را با احتیاط آغاز کنند، زیرا ممکن است علائم آن‌ها را تشدید کند.

طرز تهیه چای نعناع فلفلی

مواد لازم:

۲ فنجان آب

یک تی‌بگ نعناع فلفلی یا ۴ تا ۶ برگ تازه نعناع فلفلی

روش تهیه:

آب را به جوش بیاورید.

حرارت را خاموش کنید و برگ‌ها یا تی‌بگ را داخل آب قرار دهید.

۵ دقیقه صبر کنید تا دم بکشد.

دمنوش را صاف کرده و سرو کنید.

منبع همشهری آنلاین

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