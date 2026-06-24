گرانترین کشورهای اروپا برای اجاره خانه
دادههای جدید نشان میدهد نرخ اجاره خانه در پایتختهای اروپا اختلافی چشمگیری دارد و لندن، دوبلین و استکهلم در میان گرانترین شهرهای اروپا برای مستاجران قرار دارند.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، هزینه مسکن همچنان بزرگترین بخش از مخارج خانوارهای اروپایی را تشکیل میدهد. با احتساب هزینههای آب، برق و سایر خدمات، حدود ۲۳.۶ درصد از هزینههای خانوارهای اتحادیه اروپا صرف مسکن میشود. با این حال، هزینه اجاره در شهرهای مختلف اروپا تفاوت بسیار زیادی دارد، بهطوریکه هزینه اجاره یک آپارتمان دوخوابه در برخی شهرها چندین برابر شهرهای دیگر است.
ژنو و لندن؛ گرانترین شهرهای اروپا برای مستاجران
بررسی ۴۰ شهر در ۳۸ کشور اروپایی نشان میدهد، میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان دوخوابه از ۴۷۰ یورو در اسکوپیه، پایتخت مقدونیه شمالی، تا ۳۳۵۰ یورو در ژنو سوییس متغیر است. در میان پایتختها، لندن با میانگین اجاره ۳۰۵۰ یورو، تنها پایتختی است که اجارهخانه آن از مرز ۳۰۰۰ یورو عبور کرده است. پس از لندن، دوبلین و استکهلم با میانگین ۲۶۵۰ یورو و اسلو با ۲۵۵۰ یورو در میان گرانترین شهرهای اروپا قرار دارند.
میک کالمت، کارشناس املاک و مستغلات در «گلوبال پراپرتی» گفت: مهمترین عامل اختلاف قیمتها، شرایط محلی هر شهر است. در شهرهایی مانند ژنو، لندن، دوبلین و استکهلم، حضور شرکتهای بزرگ بینالمللی، نیروی کار پردرآمد، دانشجویان و مهاجران باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده، در حالی که عرضه واحدهای مسکونی متناسب با این رشد تقاضا افزایش نیافته است. به همین دلیل، اجارهخانه در این شهرها بهطور مداوم رشد کرده است.
پاریس در صدر اقتصادهای بزرگ اروپا
در میان چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، پاریس با میانگین اجاره ۲۵۰۰ یورو برای یک آپارتمان دوخوابه در رتبه نخست قرار دارد. اجاره همین نوع واحد مسکونی در برلین ۱۷۵۰ یورو، در مادرید ۱۷۰۰ یورو و در رم ۱۶۵۰ یورو است. همچنین شهرهایی مانند کپنهاگ، لوکزامبورگ، ریکیاویک، لاهه، برن و مونیخ نیز جزو شهرهایی هستند که میانگین اجاره در آنها از ۲۰۰۰ یورو در ماه فراتر میرود.
در انتهای جدول، اسکوپیه با میانگین اجاره ۴۷۰ یورو، ارزانترین شهر مورد بررسی است و پس از آن پریشتینا با ۵۲۰ یورو و آنکارا با ۷۷۰ یورو قرار دارند. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز صوفیه با میانگین ۹۰۰ یورو و نیکوزیا با ۹۱۰ یورو، ارزانترین پایتختها برای اجاره مسکن محسوب میشوند. همچنین اجاره یک آپارتمان دوخوابه در تیرانا و بخارست نیز کمتر از ۱۰۰۰ یورو در ماه است.
میک کالمت افزود: سطح درآمد نیز مهم محسوب میشود، در کشورهای غربی و شمالی اروپا معمولا دستمزدها بالاترست و همین موضوع امکان پرداخت اجارههای بیشتر را فراهم میکند.
میانگین اجاره یک آپارتمان دوخوابه در بروکسل حدود ۱۴۵۰ یورو است. این رقم پایتخت بلژیک را در رتبه ۲۲ از میان ۴۰ شهر مورد بررسی قرار میدهد؛ جایگاهی که تقریبا در میانه جدول قرار دارد و نشان میدهد، بروکسل در مقایسه با بسیاری از پایتختهای اروپای غربی هنوز نسبتا مقرونبهصرفه محسوب میشود.
چرا اجارهها در سالهای اخیر افزایش یافتند؟
کارشناسان میگویند: اجارهبها در بخش بزرگی از اروپا طی سالهای اخیر روندی صعودی داشته است. افزایش تقاضا برای زندگی در شهرها پس از همهگیری ویروس کرونا، رشد جمعیت، افزایش مهاجرت، بالا رفتن هزینههای ساختوساز و افزایش نرخهای بهره از مهمترین عوامل این روند هستند. همچنین افزایش نرخ بهره، خرید خانه را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کرده و افراد بیشتری را به بازار اجاره سوق داده و فشار بر بازار اجاره را بیشتر کرده و به رشد قیمتها دامن زده است.
یورونیوز گزارش کرد، این دادهها مربوط به نیمه دوم سال ۲۰۲۵ است و دفتر آمار اتحادیه اروپا، دادهها را با استفاده از روش هماهنگ جمعآوری و آن را از طریق مصاحبه با مشاوران املاک در هر کشور اعتبارسنجی میکند. برای تبدیل نرخ اجاره به یورو از نرخ ارز جولای ۲۰۲۵ استفاده شده است.