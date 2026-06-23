هزینههای نگهداری حیوانات خانگی عجیب و غریب شد!
هزینه نگهداری حیوان خانگی در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای مهم صاحبان سگ، گربه و سایر حیوانات خانگی تبدیل شده است.
هزینه نگهداری حیوان خانگی در سالهای اخیر به یکی از دغدغههای مهم صاحبان سگ، گربه و سایر حیوانات خانگی تبدیل شده است. با افزایش تعداد حیوانات خانگی در ایران، بازار خدمات مرتبط با آنها نیز رشد چشمگیری داشته و برآوردها نشان میدهد از هر ۷ تا ۸ ایرانی، یک نفر صاحب حیوان خانگی است. در این میان، هزینه پانسیون حیوانات خانگی یکی از مهمترین مخارجی است که صاحبان حیوانات در زمان سفر، مأموریت کاری یا غیبت چندروزه با آن روبهرو میشوند.
بررسی دادههای پلتفرم سنجاق، بازار آنلاین خدمات و مرجع تخصصی قیمتگذاری خدمات، نشان میدهد هزینه پانسیون حیوانات خانگی بسته به نوع حیوان، نژاد، اندازه، مدت اقامت و خدمات جانبی میتواند از روزانه ۲۰۰ هزار تومان تا بیش از ۸۵۰ هزار تومان متغیر باشد. بر این اساس، هزینه نگهداری حیوان خانگی در برخی موارد به بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه میرسد.
متوسط هزینه پانسیون حیوانات خانگی در بهار ۱۴۰۵
دادههای بازار نشان میدهد قیمت پانسیون سگ و گربه تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد. هزینه نگهداری سگ بزرگ در پانسیون به طور متوسط ماهانه ۲۱ میلیون تومان برآورد میشود. هزینه نگهداری سگ متوسط حدود ۱۹.۵ میلیون تومان و هزینه نگهداری سگ کوچک حدود ۱۶.۵ میلیون تومان است. همچنین قیمت پانسیون گربه به طور متوسط به ۱۰.۵ میلیون تومان در ماه میرسد.
در مقابل، هزینه نگهداری حیوانات خانگی کوچکتر مانند پرندگان، خرگوش و جوندگان به طور متوسط ۶ میلیون تومان در ماه است. همچنین هزینه پانسیون خانگی که یکی از گزینههای محبوب میان صاحبان حیوانات محسوب میشود، به حدود ۱۶.۵ میلیون تومان در ماه میرسد.
نکته قابل توجه این است که هزینه نگهداری یک سگ بزرگ در پانسیون از اجاره ماهانه برخی واحدهای مسکونی در شهرهای کوچک و متوسط کشور نیز بیشتر است. این موضوع نشان میدهد هزینه نگهداری حیوان خانگی برای بسیاری از خانوادهها به یکی از اقلام قابل توجه در سبد هزینههای ماهانه تبدیل شده است.
چه عواملی بر هزینه پانسیون حیوانات خانگی تأثیر میگذارد؟
کارشناسان معتقدند قیمت پانسیون حیوانات خانگی به عوامل متعددی بستگی دارد. نوع حیوان، نژاد، جثه، سن، مدت زمان اقامت و سطح خدمات ارائهشده از مهمترین عوامل تعیینکننده هزینه هستند. به عنوان مثال، قیمت پانسیون سگ برای نژادهای بزرگ معمولاً بیشتر از سگهای کوچک است، زیرا این حیوانات به فضای بیشتر و مراقبت تخصصیتری نیاز دارند.
علاوه بر این، خدماتی مانند حضور دامپزشک، نظارت تصویری، اصلاح و پیرایش، برنامه غذایی اختصاصی و فضاهای بازی مجزا میتواند هزینه پانسیون حیوانات خانگی را افزایش دهد. به همین دلیل هنگام انتخاب پانسیون، تنها قیمت نباید ملاک تصمیمگیری باشد و کیفیت خدمات و شرایط نگهداری حیوان نیز اهمیت زیادی دارد.
دادههای این گزارش از پلتفرم سنجاق استخراج شده است. سنجاق یک بازار آنلاین خدمات است که در آن هزاران متخصص در حوزههای مختلف، قیمت خدمات خود را بهصورت روزانه و هفتگی بهروزرسانی میکنند. کاربران این پلتفرم میتوانند با مقایسه قیمتها و خدمات ارائهشده، دید دقیقتری از هزینه خدمات مختلف از جمله هزینه نگهداری حیوان خانگی و هزینه پانسیون حیوانات خانگی به دست آورند