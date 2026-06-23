تازه ترین شاهکار مهندسی چین را ببینید + فیلم
پل دره هوآجیانگ با ارتفاع حدود ۶۲۵ متر، بلندترین پل جهان به شمار میرود. بهتازگی سامانه ویژه تخلیه آبهای زیرزمینی این پل فعال شده؛ سیستمی که آبهای جمعشده در دل کوه را از طریق یک آبشار مصنوعی با عرضی نزدیک به ۳۰۰ متر به پایین هدایت میکند.
صور کنید روی پلی ایستاده باشید که صدها متر بالاتر از کف دره قرار دارد و در کنار آن، دیواری عظیم از آب از دل کوه به پایین سرازیر میشود. این دقیقاً تصویری است که این روزها از پل «هوآجیانگ» در چین توجه کاربران شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرده است.
پل دره هوآجیانگ با ارتفاع حدود ۶۲۵ متر، بلندترین پل جهان به شمار میرود. بهتازگی سامانه ویژه تخلیه آبهای زیرزمینی این پل فعال شده؛ سیستمی که آبهای جمعشده در دل کوه را از طریق یک آبشار مصنوعی با عرضی نزدیک به ۳۰۰ متر به پایین هدایت میکند.
اما برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر میرسد، این آبشار تنها برای زیبایی طراحی نشده است. این سامانه بخشی از زیرساخت مهندسی پل محسوب میشود و وظیفه آن مدیریت آبهای کوهستانی و جلوگیری از تجمع خطرناک آب در اطراف سازه است.
همین موضوع باعث شده پروژه هوآجیانگ ترکیبی از مهندسی پیشرفته، کارایی عملی و جلوهای چشمنواز باشد؛ ترکیبی که در ویدیوهای منتشرشده از آن بهخوبی دیده میشود و واکنش گسترده کاربران را در پی داشته است.
پل هوآجیانگ یکی از پروژههای بزرگ زیرساختی چین برای اتصال مناطق کوهستانی و دورافتاده این کشور است؛ پروژهای که نشان میدهد چگونه یک سازه عمرانی میتواند فراتر از یک مسیر ارتباطی، به نمادی از نوآوری و توان مهندسی تبدیل شود.
گاهی یک پروژه عمرانی فقط یک پل نیست؛ نمایشی از تلفیق فناوری، کارایی و خلاقیت مهندسی است.