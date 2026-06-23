امنترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶ کدامند؟
جدیدترین گزارش «شاخص جهانی صلح ۲۰۲۶» نشان میدهد که جهان برای پانزدهمین بار در ۱۸ سال گذشته ناامنتر شده است.
موسسه اقتصاد و صلح (IEP) در اواسط ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) جدیدترین گزارش خود را با عنوان «شاخص جهانی صلح ۲۰۲۶» (Global Peace Index) منتشر کرد. این گزارش که معتبرترین سنجش صلح در جهان محسوب میشود، وضعیت ۱۶۳ کشور مستقل را که دربرگیرنده ۹۹.۷ درصد از جمعیت کره زمین هستند، بررسی کرده است.
امسال، نتایج این شاخص حامل یک پیام تلخ برای مردم جهان است: کره زمین برای دوازدهمین سال متوالی در مسیر ناامنی و درگیری بیشتر حرکت کرده است.
صدرنشینهای بیرقیب
مثل نوزده سال گذشته، ایسلند بار دیگر تاج امنترین کشور جهان را بر سر گذاشت. سطح بسیار پایین خشونت در جامعه، نهادهای قدرتمند و ثبات بالای اجتماعی باعث شده تا این کشور جزیرهای هیچ رقیبی در آرامش نداشته باشد.
پس از ایسلند، کشورهای زیر به ترتیب در رتبههای دوم تا دهم امنترین کشورهای جهان قرار گرفتند:
نیوزیلند
سوئیس
اسلوونی
ایرلند
اتریش
پرتغال
سنگاپور
فنلاند
ژاپن
نکته جالب این فهرست، حضور پررنگ کشورهای اروپایی در میان ۱۰ کشور برتر است. علاوه بر این، کشورهای مالزی، جمهوری چک، کانادا، مجارستان و بوتان نیز در رتبههای ۱۱ تا ۱۶ قرار گرفتهاند.
سقوط قدرتهای بزرگ؛ هند و آمریکا کجا ایستادهاند؟
یکی از جذابترین بخشهای گزارش ۲۰۲۶، وضعیت اسفناک قدرتهای بزرگ و پرجمعیت جهان در جدول صلح است. کشورهای پرجمعیتی که نیمی از جمعیت و نیمی از اقتصاد دنیا را در اختیار دارند، جایگاههای بسیار پایینی در امنیت دارند.
در حالی که کشورهایی مثل ونزوئلا و لبنان شرایط سختی دارند، ایالات متحده آمریکا با سقوط در جدول، در رتبه ۱۳۴ جهان قرار گرفته است؛ یعنی پایینتر از کشوری مثل هند ! هند نیز که از اقتصادهای نوظهور جهان است، امسال وضعیت خوبی ندارد و در رتبه ۱۲۷ جهان ایستاده است.
وضعیت سایر کشورهای پرجمعیت نیز تعریفی ندارد:
اندونزی: رتبه ۶۹
چین: رتبه ۱۱۸
برزیل: رتبه ۱۲۴
نیجریه: رتبه ۱۴۲
پاکستان: رتبه ۱۵۲
در قعر این جدول نیز کشورهایی مانند روسیه، سودان، کنگو، اوکراین، اسرائیل، سودان جنوبی، افغانستان، یمن و سوریه به عنوان ناامنترین کشورهای جهان معرفی شدهاند.
تکهتکه شدن بزرگ
گزارش امسال به پدیدهای اشاره میکند که کارشناسان نام آن را «تکهتکه شدن بزرگ» (Great Fragmentation) گذاشتهاند. این یعنی قدرتهای سنتی اروپایی در حال ضعیف شدن هستند و در عوض، کشورهای سطح متوسط قدرت بیشتری گرفتهاند.
یکی از بخشهای مهم این گزارش به تحولات خاورمیانه و شاخ آفریقا اختصاص دارد. کارشناسان هشدار دادهاند که بحرانهای این دو منطقه در حال گره خوردن به یکدیگر است. همچنین در این سند، از تحولات و درگیریهای احتمالی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به عنوان مهمترین رویداد بهمپیوسته سالهای اخیر یاد شده است.
این نهاد بینالمللی هشدار داده که تنشهای منطقهای میتواند با مختل کردن مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، باعث افزایش شدید قیمت غذا و سوخت در سراسر جهان شود و اقتصاد جهانی را به شدت تحت فشار قرار دهد.
در نهایت، گزارش شاخص جهانی صلح نشان میدهد که پیشرفت سریع تکنولوژی در جنگها باعث شده تا ماشینها سریعتر از انسانها برای مرگ و زندگی تصمیم بگیرند؛ اتفاقی ترسناک که هنوز هیچ قانون بینالمللیِ محکمی برای کنترل آن وجود ندارد.