استوری عاشقانه شکیرا برای لیونل مسی!+ عکس

بازی آرژانتین مقابل اتریش که با پیروزی ۲-۰ مسی و یارانش همراه بود یک مهمان ویژه داشت. شکیرا خواننده رسمی مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۶ به همراه دو فرزندش در ورزشگاه حضور داشتند و به تشویق لیونل مسی وآرژانتین پرداختند. بعد از بازی شکیرا با انتشار استوری زیر از مسی حمابت کرد و نوشت: «به تو، لئو، و به همه چیزهایی که برای خانواده‌ات، کشورت و تمام لاتین‌تبارها به دست می‌آوری، بسیار افتخار می‌کنم!» شکیرا با اشاره به تعهد و فداکاری مسی، او را الگویی برای بسیاری دانست و در پایان نوشت: «به درخشش ادامه بده!»