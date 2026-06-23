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استوری عاشقانه شکیرا برای لیونل مسی!+ عکس

استوری عاشقانه شکیرا برای لیونل مسی!+ عکس
کد خبر : 1803329
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خواننده رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ استوری جدیدی منتشر کرد.

بازی آرژانتین مقابل اتریش که با پیروزی ۲-۰ مسی و یارانش همراه بود یک مهمان ویژه داشت. شکیرا خواننده رسمی مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۶ به همراه دو فرزندش در ورزشگاه حضور داشتند و به تشویق لیونل مسی وآرژانتین پرداختند. بعد از بازی شکیرا با انتشار استوری زیر از مسی حمابت کرد و نوشت: «به تو، لئو، و به همه چیزهایی که برای خانواده‌ات، کشورت و تمام لاتین‌تبارها به دست می‌آوری، بسیار افتخار می‌کنم!» شکیرا با اشاره به تعهد و فداکاری مسی، او را الگویی برای بسیاری دانست و در پایان نوشت: «به درخشش ادامه بده!»

استوری عاشقانه شکیرا برای لیونل مسی!+ عکس

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