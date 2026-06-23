پیرترین زن ایران درگذشت + عکس

بر اساس شناسنامه، سن خانم پاپی ۱۲۶ سال ثبت شده است، اما با توجه به تحقیقات تبارشناسی و محاسبه سن پدر و برادران، وی حدود ۱۴۰ سال سن داشته و متعلق به ۵ نسل گذشته بوده است.

گفتنی است در گذشته سن دقیق افراد در شناسنامه ثبت نمی‌شد و این امر محاسبه سن دقیق وی را با چالش مواجه کرده بود. خانم گلی پاپی یکی از مسن‌ترین افراد ایران محسوب می‌شد که با درگذشتش، بخشی از تاریخ شفاهی منطقه نیز از میان رفت.