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پیرترین زن ایران درگذشت + عکس

پیرترین زن ایران درگذشت + عکس
کد خبر : 1803300
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خانم گلی پاپی، پیرزن اهل یکی از روستاهای توابع شهرستان دورود در استان لرستان، پس از حدود ۱۴۰ سال زندگی، دار فانی را وداع گفت.

بر اساس شناسنامه، سن خانم پاپی ۱۲۶ سال ثبت شده است، اما با توجه به تحقیقات تبارشناسی و محاسبه سن پدر و برادران، وی حدود ۱۴۰ سال سن داشته و متعلق به ۵ نسل گذشته بوده است.

پیرترین زن ایران درگذشت + عکس

 

گفتنی است در گذشته سن دقیق افراد در شناسنامه ثبت نمی‌شد و این امر محاسبه سن دقیق وی را با چالش مواجه کرده بود. خانم گلی پاپی یکی از مسن‌ترین افراد ایران محسوب می‌شد که با درگذشتش، بخشی از تاریخ شفاهی منطقه نیز از میان رفت.

 

منبع مشرق
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