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بد شدن حال خواننده‌ مشهور روی صحنه / ادامه کنسرت با کپسول اکسیژن+ عکس

بد شدن حال خواننده‌ مشهور روی صحنه / ادامه کنسرت با کپسول اکسیژن+ عکس
کد خبر : 1803282
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رسانه‌های موسیقی در گزارشی تازه از یک اتفاق نگران‌کننده در جریان تور خداحافظی راک‌استار مشهور بریتانیایی، رود استوارت، خبر داده است.

این حادثه‌ در یکی از کنسرت‌های او در ایالت یوتا رخ داد و باعث شد این خواننده ۸۱ ساله در میانه اجرا به اکسیژن نیاز پیدا کند.

این رویداد در جریان اجرای او در شهر وست‌ولی سیتی رخ داد. طبق گزارش‌ها، او در میانه اجرا دچار ضعف شد و برای لحظاتی به نظر می‌رسید که در آستانه بیهوشی قرار دارد. ارتفاع محل برگزاری کنسرت (حدود ۱۳۰۰ متر از سطح دریا) نیز به‌عنوان یکی از عوامل احتمالی دشواری تنفس او مطرح شده است.

بر اساس روایت شاهدان و تصاویر منتشرشده از صحنه، استوارت در بخشی از اجرا برای حفظ تعادل خود به تجهیزات روی صحنه تکیه داده و سپس به پشت صحنه هدایت شده است؛ جایی که تیم همراهش به او کپسول اکسیژن ارائه کردند. او پس از چند دقیقه استراحت و دریافت اکسیژن، به صحنه بازگشت و ادامه اجرا را در حالی که نشسته بود، انجام داد.

با وجود این وضعیت، او تلاش کرد روحیه خود را حفظ کند و با شوخ‌طبعی با مخاطبان صحبت کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که او جمله‌ای با این مضمون بیان کرده که «نمایش باید ادامه پیدا کند» و سپس اجرای خود را به پایان رسانده است.

این حادثه در ادامه مجموعه‌ای از مشکلات سلامتی اخیر این خواننده رخ می‌دهد. او طی هفته‌های گذشته چندین اجرای خود را به دلیل بیماری‌های تنفسی، از جمله عفونت حاد دستگاه تنفسی و التهاب حنجره، لغو یا به تعویق انداخته بود. این وضعیت باعث نگرانی برخی طرفداران درباره ادامه تور جهانی او شده است.

بد شدن حال خواننده‌ مشهور روی صحنه / ادامه کنسرت با کپسول اکسیژن+ عکس

استوارت در حال حاضر در تور خداحافظی خود با عنوان «یک بار برای آخرین بار» حضور دارد؛ توری که از سال ۲۰۲۴ آغاز شده و قرار است تا ماه اوت ادامه یابد. او پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد ندارد تورهای بزرگ جهانی را ادامه دهد، اما همچنان به اجرای محدود روی صحنه ادامه خواهد داد.

با این حال، این خواننده باسابقه طی سال‌های اخیر بارها تأکید کرده که همچنان از اجرا لذت می‌برد و قصد بازنشستگی کامل از موسیقی را ندارد. او همچنین با یک مربی ورزشی به تمرینات منظم ادامه می‌دهد تا آمادگی خود را برای اجراهای زنده حفظ کند.

این اتفاق جدید بار دیگر بحث‌هایی را درباره توان جسمی هنرمندان مسن در تورهای سنگین جهانی برانگیخته است؛ به‌ویژه زمانی که اجراها در شهرهای مرتفع یا در شرایط فیزیکی دشوار برگزار می‌شوند.

 

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