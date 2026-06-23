شریعتمداری: واقعا می خواهید تنگه هرمز را باز کنید و بازرسان آژانس را بپذیرید؟

او در کیهان نوشت:

۱- ابتدا به اظهارات دو تن از مقامات بلندپایه آمریکایی که دیروز و بعد از مذاکرات ژنو بر زبان و قلم آورده‌اند توجه کنید؛

* «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا در یک کنفرانس خبری می‌گوید: «‌ایران موافقت کرده است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به کشور بازگرداند. بازرسان هسته‌ای احتمالاً این هفته کار خود را آغاز خواهند کرد»!

* «‌اسکات بسنت‌»، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید: «‌در راستای مذاکرات سازنده جاری در سوئیس، ایران متعهد به ترانزیت آزاد در تنگه هرمز و اجازه ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورش شده است‌»! و البته در ادامه می‌گوید: «‌در ازای ورود بازرسان آژانس، تحریم نفتی ایران موقتا لغو شده است‌».

۲- حالا فقط به چند نمونه از اخبار و اسنادی که به انگیزه و اهداف دشمن از ورود بازرسان آژانس و بازرسی‌های آنها اشاره می‌کند نیز نگاهی بیندازید!

* «آنتونی بلینکن »، وزیر خارجه دولت جو بایدن سه هفته بعد از جنگ رمضان در مصاحبه‌ای می‌گوید: «‌تصمیم ترامپ برای خروج از برجام اشتباه بزرگی بود» و تاکید می‌کند که: ‌«اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود، اکنون آدرس و مشخصات اهداف نظامی بیشتری از ایران را برای بمباران در اختیار داشتیم»!

* سال ۲۰۱۲، «جی کارنی» سخنگوی وقت کاخ سفید در جریان یک کنفرانس خبری گفت: «ما چشم داریم و می‌توانیم برنامه ایران را زیر نظر بگیریم.» و هنگامی که از او می‌پرسند؛ منظور شما از این «چشم‌ها» چیست؟ می‌گوید: «بازرسان آژانس‌، آنها اطلاعات مربوط به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را در اختیار ما قرار می‌دهند»!

* «جاشوا رونر» استاد دانشگاه و نویسنده وابسته به اندیشکده بروکینگز می‌گوید: «حضور بازرسان آژانس در ایران فرصتی طلایی برای کسب اطلاعات از دیگر حوزه‌های علمی و صنعتی ایران نیز هست»!

* «اسکات ریتر» بازرس سابق سازمان ملل و تحلیلگر امنیتی آمریکایی، پس از جنگ 12 روزه در مصاحبه‌ای با «پرس تی‌وی» صراحتاً گروسی را مسئول خون شهدای هسته‌ای ایران دانسته و تاکید می‌کند: «اطلاعات حساس فنی و مکانی که از طریق بازرسی‌های آژانس به‌دست آمد، مستقیماً در عملیات ترور نخبگان ایرانی مورد استفاده قرار گرفت‌»!

و ...

۳- روز بیستم خردادماه امسال، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را با ۲۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع علیه کشورمان به تصویب رساند. در این قطعنامه که از سوی آمریکا و سه کشور اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و به تصویب رسیده است، از ایران خواسته‌اند تا به بازرسان آژانس اجازه دسترسی کامل به اطلاعات مربوط به مراکز هسته‌ای و ذخایر اورانیوم داده شود! این درخواست آژانس در حالی است که؛

آمریکا و رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تعدادی از مراکز هسته‌ای ‌ایران را بمباران کرده و شماری از دانشمندان هسته‌ای کشورمان را به شهادت رسانده‌اند و ترامپ در جریان جنگ اخیر بارها اعلام کرده است که درپی حمله به مراکز هسته‌ای ایران است و رژیم صهیونیستی انکار نمی‌کند که شناسائی و ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان را در دستور کار داشته و دارد!

۴- اکنون این پرسش از تیم محترم مذاکره‌کننده کشورمان در میان است که آیا اظهارات جی‌دی ونس، معاون ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره اجازه ورود بازرسان آژانس و گشایش تنگه هرمز را تایید می‌فرمائید؟! اگر پاسختان منفی است و اظهارنظر آنها را غیرواقعی می‌دانید، چرا در مقابل آن سکوت کرده و تکذیب نمی‌کنید؟! و اما، اگر اظهارات آنها صحت دارد که باید پرسید مگر از انگیزه آنها برای ورود بازرسان آژانس و کسب اطلاعات از مراکز حساس اتمی و نظامی کشورمان خبر ندارید؟! به یقین می‌دانید که گشایش تنگه هرمز به منزله خلع سلاح ایران اسلامی در مقابل حمله دشمنان است؟! و اما، بدیهی است که دست‌اندرکاران محترم تیم کشورمان اولاً از اخبار و گزارش‌هائی که از سوی مقامات رسمی و بلندپایه آمریکایی منتشر می‌شود باخبرند و ثانیاً از تعارض و تقابل آنچه دشمن ادعا می‌کند با خطوط قرمز رسماً اعلام شده ایران اسلامی بی‌خبر نیستند. از این روی انتظار آن است که اگر ادعای دشمن را غیرواقعی می‌دانند، چرا بی‌درنگ آن را تکذیب نمی‌کنند؟! و چنانچه -خدای نخواسته- ادعای آنها واقعیت دارد، باید در مسیر حرکت خود دقت بیشتری به خرج داده و تجدید نظر بفرمایند. با عرض پوزش.