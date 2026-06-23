قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای سایپا
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
سهند S
|
1,354,000,000
|
838,588,000
|
سهند E اتوماتیک
|
1,681,000,000
|
1,080,927,000
|
اطلس S
|
1,270,000,000
|
803,585,000
|
اطلس GL
|
1,300,000,000
|
843,295,000
|
اطلس G
|
1,451,000,000
|
889,288,000
|
اطلس اتوماتیک
|
1,695,000,000
|
1,199,400,000
|
ساینا S
|
1,220,000,000
|
722,854,000
|
ساینا دوگانه سوز
|
1,370,000,000
|
808,515,000
|
ساینا اتوماتیک
|
1,577,000,000
|
توقف تولید
|
کوییک RS
|
1,168,000,000
|
779,200,000
|
کوییک S
|
1,170,000,000
|
732,780,000
|
کوییک GX
|
1,175,000,000
|
829,400,000
|
کوییک GXR (رینگ فولادی)
|
1,177,000,000
|
797,831,000
|
کوییک GXR
|
1,225,000,000
|
825,911,000
|
شاهین GL
|
1,879,000,000
|
1,119,300,000
|
شاهین G (سانروف)
|
1,945,000,000
|
1,144,900,000
|
شاهین اتوماتیک G
|
2,220,000,000
|
1,267,600,000
|
شاهین اتوماتیک پلاس
|
2,610,000,000
|
1,561,100,000
|
پارس نوآ
|
1,933,000,000
|
1,256,400,000
|
سایپا 151 GX
|
1,025,000,000
|
توقف فروش
|
سایپا 151 GX (پاششی)
|
1,035,000,000
|
868,000,000
|
زامیاد اکستند EX
|
1,880,000,000
|
1,799,000,000
|
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز)
|
1,800,000,000
|
1,899,000,000
|
کارون
|
2,620,000,000
|
1,550,700,000
|
چانگان EADO برقی
|
2,600,000,000
|
1,552,900,000
|
چانگان CS35 (مونتاژ)
|
4,125,000,000
|
3,304,000,000
|
چانگان CS55
|
5,250,000,000
|
2,343,900,000
|
چانگان CS55 (مونتاژ)
|
5,030,000,000
|
3,792,000,000
|
روئوه ERX5
|
4,850,000,000
|
2,164,000,000
|
سیتروئن C3-XR
|
3,910,000,000
|
3,273,000,000