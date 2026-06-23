قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سه شنبه ۲ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲ تیر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,596,200
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,805,700
|
درهم امارات
|
430,160
|
پوند انگلیس
|
2,093,500
|
لیر ترکیه
|
34,000
|
فرانک سوئیس
|
1,953,500
|
یوان چین
|
233,200
|
ین ژاپن
|977,990
|
وون کره جنوبی
|
1,032
|
دلار کانادا
|
1,115,900
|
دلار استرالیا
|
1,107,500
|
دلار نیوزیلند
|
904,100
|
دلار سنگاپور
|
1,220,300
|
روپیه هند
|
16,700
|
روپیه پاکستان
|
5,707
|
دینار عراق
|
1,230
|
پوند سوریه
|
13,668
|
افغانی
|
24,196
|
کرون دانمارک
|
241,400
|
کرون سوئد
|
164,300
|
کرون نروژ
|
162,900
|
ریال عربستان
|
420,850
|
ریال قطر
|
449,014
|
ریال عمان
|
4,104,800
|
دینار کویت
|
5,130,047
|
دینار بحرین
|
4,191,436
|
رینگیت مالزی
|
381,000
|
بات تایلند
|
47,870
|
دلار هنگ کنگ
|
201,400
|
روبل روسیه
|
21,280
|
منات آذربایجان
|
928,900
|
درام ارمنستان
|
4,290
|
لاری گرجستان
|
598,200
|
سوم قرقیزستان
|
18,070
|
سامانی تاجیکستان
|
169,754
|
منات ترکمنستان
|
451,900