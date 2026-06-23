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قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1803169
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,596,200

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,805,700

درهم امارات

430,160

پوند انگلیس

2,093,500

لیر ترکیه

34,000

فرانک سوئیس

1,953,500

یوان چین

233,200

ین ژاپن

 977,990

وون کره جنوبی

1,032

دلار کانادا

1,115,900

دلار استرالیا

1,107,500

دلار نیوزیلند

904,100

دلار سنگاپور

1,220,300

روپیه هند

16,700

روپیه پاکستان

5,707

دینار عراق

1,230

پوند سوریه

13,668

افغانی

24,196

کرون دانمارک

241,400

کرون سوئد

164,300

کرون نروژ

162,900

ریال عربستان

420,850

ریال قطر

449,014

ریال عمان

4,104,800

دینار کویت

5,130,047

دینار بحرین

4,191,436

رینگیت مالزی

381,000

بات تایلند

47,870

دلار هنگ کنگ

201,400

روبل روسیه

21,280

منات آذربایجان

928,900

درام ارمنستان

4,290

لاری گرجستان

598,200

سوم قرقیزستان

18,070

سامانی تاجیکستان

169,754

منات ترکمنستان

451,900
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