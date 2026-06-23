قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
159,352,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
157,227,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
212,467,000
|
طلای دست دوم
|
157,227,010
|
آبشده کمتر از کیلو
|
691,280,000
|
مثقال طلا
|
690,320,000
|انس طلا
|
4,190.62
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,645,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,586,300,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
858,200,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
489,900,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
257,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,580,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|790,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
410,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
79,740,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
24,490,000
|
حباب نیم سکه
|
76,800,000
|
حباب ربع سکه
|
98,180,000
|
حباب سکه گرمی
|
63,790,000