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روایت تلخ کمتر شنیده شده از نحوه جمع آوری پیکر شهدای ناوشکن دنا + فیلم

روایت تلخ کمتر شنیده شده از نحوه جمع آوری پیکر شهدای ناوشکن دنا + فیلم
کد خبر : 1802952
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روایت کمتر شنیده شده از عملیات برگرداندن پیکرهای شهدای ناوشکن دنا بعد از اصابت منتشر شد.

یکی از بازماندگان ناوشکن دنا گفت: پای روضه‌های سیدالشهدا(ع) خیلی نشسته ام. کربلا را با گوشت و پوست و استخوان خودم لمس کردم. کربلا را آن لحظه دیدم.

وی بیان کرد: از ساعت سه و نیم تا ساعت ۱۱ و نیم ظهر ما داخل آب بودیم. از این ۱۱۴ شهید عزیز که ۲۰ شهید جاویدالاثر شدند، ۸۴ پیکر به ایران برگشت. ۲۵ پیکر از این ۸۴ پیکر را همین ۳۲ نفر خودمان جمع کردیم و بستیم دور قایق ها که مبادا موج و جهت جریان، پیکرها را از ما دور کند و ما دیگر نتوانیم آنها را بگیریم.

بازمانده ناوشکن دنا گفت: زیردریایی آمریکایی با علم به زیاد شدن تلفات انسانی، اژدر دوم را شلیک کرد. توئیت زده و گفته بود برای سرگرمی اژدر دوم را شلیک کردم.

حجم ویدیو: 5.57M | مدت زمان ویدیو: 00:00:57 دانلود ویدیو
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