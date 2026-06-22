تابستان فقط فصل سفر، بستنی و فرار از گرما نیست؛ گاهی یک فیلم خوب هم می‌تواند حس خنکی را به خانه بیاورد. برخی آثار سینمایی با نمایش چشم‌اندازهای برفی، ماجراجویی در مناطق یخ‌زده یا روایت‌هایی که در دل زمستان جریان دارند، به شکلی عجیب دمای ذهن مخاطب را پایین می‌آورند. این فیلم‌ها نه‌تنها سرگرم‌کننده هستند، بلکه با فضاسازی منحصربه‌فرد خود، گرمای روزهای طولانی تابستان را برای ساعتی از یاد می‌برند. اگر به دنبال تماشای آثاری خانوادگی، خوش‌ساخت و به‌دور از صحنه‌های نامناسب هستید، این پنج فیلم می‌توانند انتخاب‌های مناسبی باشند.

۱. «منجمد»

کمتر انیمیشنی را می‌توان یافت که به اندازه «منجمد» (Frozen) حس سرما و زمستان را به مخاطب منتقل کند. این اثر محصول استودیو دیزنی، داستان دو خواهر را روایت می‌کند که سرنوشت یک پادشاهی برفی به تصمیم‌ها و روابط آن‌ها گره خورده است. کوهستان‌های پوشیده از برف، قصرهای یخی و طوفان‌های زمستانی، فضایی خلق می‌کنند که حتی در گرم‌ترین روزهای سال نیز احساس خنکی به بیننده می‌دهد.

کارگردانی کریس باک و جنیفر لی در کنار موسیقی به‌یادماندنی فیلم باعث شده است «منجمد» به یکی از محبوب‌ترین انیمیشن‌های قرن بیست‌ویکم تبدیل شود. این فیلم علاوه بر جذابیت بصری، درباره خانواده، مسئولیت‌پذیری و عشق میان خواهران نیز حرف‌های مهمی برای گفتن دارد.

۲. «راهپیمایی پنگوئن‌ها»

برای کسانی که به مستند علاقه دارند، «راهپیمایی پنگوئن‌ها» (March of the Penguins) انتخابی ایده‌آل است. این فیلم زندگی پنگوئن‌های امپراتور را در سرمای طاقت‌فرسای جنوبگان دنبال می‌کند. تصاویر خیره‌کننده از دشت‌های یخی و کولاک‌های شدید، یکی از واقعی‌ترین تجربه‌های سینمایی درباره زمستان را رقم می‌زنند.

تماشای تلاش این پرندگان برای بقا در شرایط سخت طبیعت، علاوه بر ایجاد حس شگفتی، باعث می‌شود مخاطب برای مدتی گرمای تابستان را فراموش کند. روایت آرام و تصاویر چشم‌نواز فیلم، آن را به اثری مناسب برای تمام اعضای خانواده تبدیل کرده است.

۳. «هشت زیر صفر»

این فیلم ماجراجویانه با بازی پل واکر داستان گروهی از سگ‌های سورتمه‌کش را در قطب جنوب روایت می‌کند. هنگامی که شرایط جوی خطرناک می‌شود، حیوانات ناچارند مدت‌ها در میان برف و یخ دوام بیاورند و برای زنده ماندن مبارزه کنند.

«هشت زیر صفر» (Eight Below) یکی از آن فیلم‌هایی است که چشم‌اندازهای وسیع برفی آن تقریباً از قاب تصویر بیرون می‌زند. ترکیب هیجان، احساسات انسانی و رابطه عاطفی میان انسان و حیوان، تجربه‌ای دلنشین برای مخاطب فراهم می‌کند. این اثر همچنین یادآور اهمیت وفاداری، همکاری و امید در شرایط دشوار است.

۴. «جامعه برفی»

«جامعه برفی» (Society of the Snow) بر اساس یکی از مشهورترین ماجراهای واقعی تاریخ ساخته شده است. داستان درباره گروهی از بازیکنان راگبی است که پس از سقوط هواپیما در رشته‌کوه آند، در محیطی پوشیده از برف و یخ گرفتار می‌شوند. فیلم با دقت فراوان سختی‌های بقا در سرمای شدید را به تصویر می‌کشد.

اگرچه روایت فیلم پرتنش و گاه تلخ است، اما تمرکز آن بر اراده انسان، همبستگی و مقاومت در برابر دشواری‌هاست. مناظر کوهستانی سفیدپوش و طوفان‌های برفی، فضایی ایجاد می‌کنند که برای بیننده در روزهای گرم سال بسیار تأثیرگذار و خنک‌کننده به نظر می‌رسد.

۵. «برف‌شکن»

فیلم «برف‌شکن» (Snowpiercer) به کارگردانی بونگ جون-هو در آینده‌ای یخ‌زده جریان دارد؛ زمانی که یک آزمایش ناموفق برای مقابله با گرمایش زمین، سیاره را وارد عصر یخبندان کرده است. آخرین بازماندگان بشر در قطاری عظیم زندگی می‌کنند که بی‌وقفه دور زمین حرکت می‌کند تا از سرمای مرگبار بیرون در امان بمانند.

بخش مهمی از جذابیت فیلم به تصاویر دنیای پوشیده از برف و یخ بازمی‌گردد. از پنجره‌های قطار، چشم‌اندازهای سفید و منجمدی دیده می‌شود که حس سرمای شدید را به مخاطب منتقل می‌کند. هرچند «برف‌شکن» اثری علمی‌تخیلی و پرتنش است، اما فضای زمستانی و یخ‌زده آن باعث می‌شود در روزهای گرم تابستان انتخابی متفاوت و مناسب باشد.

منبع همشهری آنلاین

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