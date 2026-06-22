این آزمایش، ارنست را برای رانندگی خودکار در مناطق قطبی تاریک و شیب‌دار ماه آماده می‌کند. این نمونه اولیه که در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا ساخته شده، بستری آزمایشی برای نرم‌افزار خودران است که مغز رایانه‌ای است و به مریخ‌نورد اجازه می‌دهد بدون اینکه کسی آن را از زمین هدایت کند، خودش رانندگی کند و تصمیم بگیرد.

نوآوری جدید چین، تولید برق از ماه

تیمی از دانشمندان چینی در حال آزمایش پنلی هستند که روزی می‌تواند برای تولید برق در فضا و ارسال آن به زمین مورد استفاده قرار گیرد. این تیم در حال اندازه‌گیری میزان تمرکز نور توسط یک آینه گنبدی‌شکل ۴.۸ متری آویزان از یک برج ۷۵ متری هستند. این فناوری آینده‌نگرانه در سه مرحله خلاصه می‌شود. ابتدا، آینه‌ها نور خورشید را روی پنل‌های خورشیدی متمرکز می‌کنند و برق تولید می‌کنند. سپس، الکتریسیته به امواج مایکروویو تبدیل شده و به نوعی آنتن، تابانده می‌شود و در نهایت، این آنتن امواج را دوباره به الکتریسیته قابل استفاده تبدیل می‌کند.

منبع همشهری آنلاین

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