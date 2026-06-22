خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جدیدترین مریخ‌نورد ناسا آزمایش شد

جدیدترین مریخ‌نورد ناسا آزمایش شد
کد خبر : 1802719
لینک کوتاه کپی شد.

مریخ‌نورد چهارچرخ جدید ناسا به نام ارنست، با سرعتی بیش از ۱۰برابر سرعت مریخ‌نورد قبلی این آژانس (با نام استقامت)، در بیابانی در کالیفرنیا به حرکت درآمد.

این آزمایش، ارنست را برای رانندگی خودکار در مناطق قطبی تاریک و شیب‌دار ماه آماده می‌کند. این نمونه اولیه که در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا ساخته شده، بستری آزمایشی برای نرم‌افزار خودران است که مغز رایانه‌ای است و به مریخ‌نورد اجازه می‌دهد بدون اینکه کسی آن را از زمین هدایت کند، خودش رانندگی کند و تصمیم بگیرد.

نوآوری جدید چین، تولید برق از ماه

تیمی از دانشمندان چینی در حال آزمایش پنلی هستند که روزی می‌تواند برای تولید برق در فضا و ارسال آن به زمین مورد استفاده قرار گیرد. این تیم در حال اندازه‌گیری میزان تمرکز نور توسط یک آینه گنبدی‌شکل ۴.۸ متری آویزان از یک برج ۷۵ متری هستند. این فناوری آینده‌نگرانه در سه مرحله خلاصه می‌شود. ابتدا، آینه‌ها نور خورشید را روی پنل‌های خورشیدی متمرکز می‌کنند و برق تولید می‌کنند. سپس، الکتریسیته به امواج مایکروویو تبدیل شده و به نوعی آنتن، تابانده می‌شود و در نهایت، این آنتن امواج را دوباره به الکتریسیته قابل استفاده تبدیل می‌کند.

منبع همشهری آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی