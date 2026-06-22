جدیدترین مریخنورد ناسا آزمایش شد
مریخنورد چهارچرخ جدید ناسا به نام ارنست، با سرعتی بیش از ۱۰برابر سرعت مریخنورد قبلی این آژانس (با نام استقامت)، در بیابانی در کالیفرنیا به حرکت درآمد.
این آزمایش، ارنست را برای رانندگی خودکار در مناطق قطبی تاریک و شیبدار ماه آماده میکند. این نمونه اولیه که در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا ساخته شده، بستری آزمایشی برای نرمافزار خودران است که مغز رایانهای است و به مریخنورد اجازه میدهد بدون اینکه کسی آن را از زمین هدایت کند، خودش رانندگی کند و تصمیم بگیرد.
نوآوری جدید چین، تولید برق از ماه
تیمی از دانشمندان چینی در حال آزمایش پنلی هستند که روزی میتواند برای تولید برق در فضا و ارسال آن به زمین مورد استفاده قرار گیرد. این تیم در حال اندازهگیری میزان تمرکز نور توسط یک آینه گنبدیشکل ۴.۸ متری آویزان از یک برج ۷۵ متری هستند. این فناوری آیندهنگرانه در سه مرحله خلاصه میشود. ابتدا، آینهها نور خورشید را روی پنلهای خورشیدی متمرکز میکنند و برق تولید میکنند. سپس، الکتریسیته به امواج مایکروویو تبدیل شده و به نوعی آنتن، تابانده میشود و در نهایت، این آنتن امواج را دوباره به الکتریسیته قابل استفاده تبدیل میکند.