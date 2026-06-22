زوجهایی که تقریبا هرگز سر پول بحث نمیکنند، ۶ باور نادر دارند
چند سال پیش، مادرم طلاق نسبتاً سختی را پشت سر گذاشت. در حالی که داشت پدرم را ترک می کرد نمیتوانست اشتباهات مالی او را فراموش کند.
او با این طرز فکر بزرگ شده بود که به شوهرش برای مدیریت امور مالیشان اعتماد کند. با این حال، پدرم در این زمینه بهترین عملکرد را نداشت. زمانی که آنها طلاق گرفتند، پدرم بیشتر پولی را که با هم پسانداز کرده بودند، خرج کرده بود. مادرم سالها تلاش کرد تا از چاله مالی که پدرم ایجاد کرده بود، بیرون بیاید. به همین دلیل، او همیشه بر اهمیت داشتن بحثهای سالم با شریک زندگی در مورد پول تأکید میکرد. او به سختی آموخته بود که چگونه پول میتواند به یک رابطه آسیب برساند و به من راههایی برای جلوگیری از بحث با شریک زندگیام در مورد آن آموخت. وقتی شرکا در مورد نحوه خرج کردن یا پسانداز پول خود با هم همعقیده میشوند، میتواند رابطهای شادتر و مسالمتآمیزتر ایجاد کند.
زوجهای خوشبخت که تقریباً هرگز در مورد پول بحث نمیکنند، این باورهای نادر را به اشتراک میگذارند.
۱. هر دو شریک باید استقلال مالی داشته باشند
در آمریکا اغلب زوج ها وقتی ازدواج میکنند، یک حساب بانکی مشترک ایجاد میکنند. این میتواند برای پسانداز چیزی که هر دو میخواهند، مانند خانه، مفید باشد. با این حال، اگر یک زوج بیش از حد بر هزینههای مالی مشترک تمرکز کند، میتواند باعث شود طرف مقابلش احساس خفگی کند.
این در حالی است که تحقیقات نشان می دهد که حفظ درجهای از استقلال مالی باعث میشود زنان متاهل احساس قدرت کنند. دانستن اینکه میتوانید به طور مستقل پول خرج کنید یا پسانداز کنید، افراد را از احساس گرفتاری یا خفگی دور نگه میدارد. با اجازه دادن به هزینههای شخصی خارج از اهداف یا بودجه زوج، هر فرد میتواند همچنان احساس کند که کنترل زندگی خود را در دست دارد. بدون رعایت این موضوع، احتمالاً در آینده درگیری ایجاد میشود.
۲. داشتن یک بودجه مشخص برای خرج کردن خیلی مهم است
اولین قدم برای ساختن یک بودجه مناسب این است که به هر نفر در رابطه، کمی آزادی مالی بدهیم. اما بودجه فقط به این موضوع ختم نمیشود و باید چیزهایی مثل هدفهای پسانداز و هزینههای ماهانه هم در آن در نظر گرفته شود.
اگر برای خرج کردن پول، محدودیت خیلی زیادی بگذارید، ممکن است بعداً باعث شود فرد بیش از حد خرید کند و پول خرج کند. چون کسی که مدتها نتوانسته آزادانه خرج کند، ممکن است وقتی فرصت پیدا کند، جبران کند و بیشتر از حد لازم خرج کند.
از طرف دیگر، اگر بودجه خیلی آزاد و بدون قانون و بیش از حد باز باشد، ممکن است باعث دعوا و ناراحتی شود. چون یکی از زوجها ممکن است از خرج کردنهای طرف مقابل ناراضی شود، حتی اگر از قبل هیچ مرزی مشخص نکرده باشند.
زوجهایی که بودجهای متناسب با شرایط خودشان میسازند، میتوانند از این مشکلات جلوگیری کنند. آنها همچنین بودجه خود را با تغییر وضعیت مالی خود تنظیم میکنند و هزینههای خود را با میزان پولی که در یک زمان معین درمیآورند، مطابقت میدهند.
۳. گاهی اوقات سازش ضروری است
وقتی زوجها تصمیم میگیرند پولشان را یکی کنند، معمولاً هر کدام عادتهای خرج کردن خاص خود را دارند. برای اینکه بتوانند به اهداف مالی مشترکشان برسند، لازم است هر دو طرف کمی از عادات قبلی خود را تغییر دهند و با هم به توافق برسند.
مثلاً فرض کنید یکی از شما دلش یک لباس نو گران قیمت میخواهد، در حالی که دیگری به فکر خرید یک موتورسیکلت است. اگر بودجه کافی برای هر دو خواسته به طور همزمان وجود نداشته باشد، احتمالاً یکی از شما باید از خواستهاش صرف نظر کند. این وضعیت میتواند باعث ناراحتی و رنجش در کسی شود که از خواسته خود گذشت کرده است.
زوجهایی که به جای بحث و جدل بر سر پول، به دنبال راهحلهای مشترک و رضایتبخش برای هر دو طرف هستند، میتوانند این چالشها را بهتر مدیریت کنند. به عنوان مثال، آنها میتوانند برای هر کدام یک حساب پسانداز جداگانه باز کنند و به طور منظم مبلغی را به آن واریز کنند. وقتی موجودی هر حساب به اندازهای رسید که هر دو بتوانند خواستههایشان را برآورده کنند، آن وقت میتوانند خرید خود را انجام دهند. این روش به هر دو نفر احساس رضایت میدهد و از ایجاد تنش جلوگیری میکند.
این فقط یک راه برای سازش است، اما راههای زیادی برای رسیدن به این هدف وجود دارد. زوجهای خوشبخت تلاش میکنند تا سازشهایی را پیدا کنند که برای آنها بهترین نتیجه را داشته باشد.
۴. آموزش مسائل مالی به شریک زندگی
دلیل اینکه والدین من اینقدر در امور مالی خود مشکل داشتند این بود که سطح آموزش مالی یکسانی نداشتند. پدرم درک بهتری از پول نسبت به مادرم داشت. بیسوادی مالی مادرم باعث میشد که او احساس کند برای مدیریت پول آماده نیست، بنابراین او دیگر در تصمیمگیریهای مربوط به مسائل مالی مشارکت نمیکرد.
در حالیکه یک طرف نباید مسئول تمام تصمیمات مالی باشد. بدون همکاری، احتمالاً هر دو نفر به آنچه میخواهند نمیرسند. اگر یک نفر اطلاعات زیادی در مورد مسائل مالی نداشته باشد، طرف مقابلش باید به او کمک کند. به این ترتیب، هر دو میتوانند درک کافی از نحوه درآمد و سرمایه گذاری ها داشته باشند تا به عنوان یک تیم تصمیم واحد بگیرند.
وقتی در مورد پول و راههای کسب درآمد به شریک زندگیتان آموزش میدهید، فقط به این معنی نیست که میخواهید با هم تصمیمات مالی بهتری بگیرید. این کار نشان میدهد که شما به تواناییهای شریک زندگیتان اعتماد دارید. شما باور دارید که او میتواند چیزهای جدیدی یاد بگیرد و علاقهمندید که در این مسیر به او کمک کنید.
زوجهایی که هر زمان اطلاعات جدیدی یاد میگیرند، به آموزش در مورد مدیریت پول به یکدیگر ادامه میدهند، میتوانند تصمیمات بهتری بگیرند. نشان داده شده است که سواد مالی بر رفاه مالی عمومی فرد تأثیر میگذارد. وقتی هر دو طرف بدانند که چگونه پول را مدیریت کنند، میتوانند وضعیت مالی خود را بهبود بخشند.
۵. وقتی باهم حساب مشترک دارید صداقت بسیار مهم است
بزرگترین مشکل والدین من و وضعیت مالی آنها، عدم ارتباط آنها بود. پدرم در مورد وضعیت مالی با مادرم صادق نبود و به او در مورد از دست دادن پول یا سرمایهگذاریهایی که انجام میداد، چیزی نمی گفت.
وقتی با همسرتان حساب مشترک دارید صداقت بسیار مهم است. وقتی یک زوج تصمیم میگیرند امور مالی خود را با هم ترکیب کنند، بخشی از اختیار آنها بر پولشان سلب میشود. این همیشه چیز بدی نیست. میتواند اعتمادی را که به شریک زندگی خود دارید، تقویت کند. اگر به شریک زندگی خود در مورد پول اعتماد داشته باشید، ممکن است در بخش های دیگری نیز به او اعتماد کنید. با صادق بودن در مورد امور مالی، شرکا میتوانند اعتماد و ارتباط خوبی را در رابطه خود ایجاد کنند.
۶. زندگی خیلی کوتاه است که اجازه دهید پول مانع رابطهتان شود
زن و شوهر بودن میتواند استرس مالی ایجاد کند و میتواند باعث ایجاد تنش در رابطه شود. اگر یک زوج دائماً بر سر پول دعوا کنند، ممکن است باعث شود که از یکدیگر رنجیده خاطر شوند.
زوجهایی که از بحث در مورد امور مالی اجتناب میکنند، میدانند که پول همه چیز نیست. وقتی با مسائل مالی خود دست و پنجه نرم میکنند، با فریاد زدن سر شریک زندگی خود یا شروع دعوا واکنش نشان نمیدهند. در عوض، آنها در حالی که وضعیت مالی خود را بررسی میکنند، بر دوست داشتن شریک زندگی خود تمرکز میشوند.
زوجهایی که امور مالی خود را به اشتراک میگذارند، عموماً میخواهند و انتظار دارند که برای مدت طولانی با هم بمانند. آنها از نظر مالی در رابطه سرمایهگذاری میکنند. نباید اجازه دهید پول رابطهای را که در آن خوشحال هستید خراب کند. زوجهای شاد به یاد دارند که زندگی کوتاه است و باید زمان را صرف دوست داشتن یکدیگر کرد.