این غذای ساده اما مقوی، سال‌هاست در میان نذری‌های ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌ویژه در روزهای عزاداری، نشانی از همدلی، بخشش و برکت است. در ادامه، طرز تهیه عدس‌پلو نذری را با مقدار مواد اولیه مناسب برای یک جمع بزرگ می‌خوانید.

مواد لازم

برنج: ۱۶کیلوگرم

گوشت چرخ‌کرده: ۴کیلوگرم

کشمش: ۳کیلوگرم

عدس: ۸کیلوگرم

پیاز سرخ‌شده: ۸۰۰گرم

نمک، فلفل، زردچوبه و دارچین: به میزان لازم

روغن جامد: ۳کیلوگرم

زعفران دم‌کرده: به میزان لازم

طرز تهیه

ابتدا عدس‌ها را پاک کرده و بشویید، سپس با مقداری آب بپزید تا نیم‌پز شوند؛ نه آن‌قدر که له شوند و نه آن‌قدر سفت بمانند. در ظرفی جداگانه، برنج را بشویید و بسته به نوع برنج، برای مدتی بخیسانید. برنج را در آب جوش و کمی نمک بجوشانید تا دانه‌ها کمی نرم شوند اما شکل خود را از دست ندهند. کمی زنده بردارید چون اگر زیاد بماند خمیر می شود.

گوشت چرخ‌کرده را با پیاز سرخ‌شده، مقداری زردچوبه، نمک، فلفل، زعفران دم کرده و کمی دارچین تفت دهید تا کاملاً خوش‌عطر و خوش‌رنگ شود.

کشمش‌ها را نیز جداگانه با مقدار کمی روغن جامد خیلی کوتاه تفت دهید تا فقط براق و نرم شوند؛ دقت کنید که کشمش نسوزد، چون طعم نذری را تلخ می‌کند.

اکنون نوبت دم‌کردن عدس‌پلو است. در دیگ یا قابلمه بزرگ، یک لایه برنج، یک لایه عدس و کمی از مایه گوشت بریزید و این کار را به‌صورت لایه‌لایه ادامه دهید. در میان لایه‌ها می‌توانید کمی زعفران دم‌کرده و روغن جامد اضافه کنید تا غذا خوش‌رنگ‌تر و مجلسی‌تر شود. در پایان، اجازه دهید عدس‌پلو با حرارت ملایم دم بکشد تا عطر مواد به‌خوبی در هم بیامیزد. پس از آماده شدن، عدس‌پلو را در ظرف‌های نذری بکشید و روی آن را با کشمش تفت‌داده‌شده و مقداری از مایه گوشت تزئین کنید. اگر بخواهید، کمی زعفران دم‌کرده هم روی سطح غذا بریزید تا ظاهر آن بهتر شود.

البته می توانید مواد را لایه لایه نریزید و فقط برنج و عدس را با هم دم بیندازید و موقع کشیدن در ظرف های نذری مواد را روی عدس پلو بریزید. کمی از برنج را هم با زغفران دم کرده مخلوط کنید و برای تزیین کنار مواد بگذارید.

برای ته دیگه هم می توانید از نان یا سیب زمینی استفاده کنید.

نکات طلایی

۱. عدس را زیاد نپزید تا هنگام دم‌کشیدن له نشود و بافت غذا را خراب نکند.

۲. کشمش را خیلی کوتاه تفت دهید؛ فقط در حد براق شدن، نه بیشتر.

۳. زعفران دم‌کرده را در پایان کار اضافه کنید تا عطر و رنگ آن حفظ شود.

۴. برای نذری، لایه‌لایه چیدن مواد باعث می‌شود طعم گوشت و عدس بهتر در کل غذا پخش شود.

۵. روغن را کنترل‌شده استفاده کنید تا عدس‌پلو خوش‌خوراک، اما سنگین و چرب نشود.

منبع همشهری آنلاین

انتهای پیام/