۵ دستورالعمل جادویی برای خوشبو کردن طبیعی فضای منزل

در روزهایی که خورشید با تمام توان می‌تابد، «سیمر پات» (Simmer Pot) یا همان خوشبوکننده‌های جوشان، راهکاری طبیعی و هوشمندانه برای زدودن سنگینی گرما از فضای منزل و جایگزینی آن با رایحه‌هایی ترد، مرکباتی و خنک است. این روش هنرمندانه که با جوشاندن ملایم میوه‌ها و گیاهان معطر در آب انجام می‌شود، فضایی سرشار از طراوت و خنکای بهاری را به قلب تابستان شما می‌آورد تا خانه‌تان به پناهگاهی امن و خوش‌عطر در برابر حرارت بیرونی بدل شود.

چگونه یک خوشبوکننده جوشان بسازیم؟

اصول کار ساده است؛ کافی است یک ظرف پخت‌وپز بلند (ترجیحاً دو لیتری) انتخاب کنید و آن را تا سه چهارم با آب پر کنید. اجازه دهید آب به جوش بیاید، سپس مواد اولیه مورد نظر را به آن اضافه کرده و حرارت را کم کنید تا به آرامی بجوشد و عطر خود را در فضا آزاد کند.

نکته مهم: حتماً هر ساعت یک‌بار سطح آب را چک کنید و در صورت نیاز مقداری آب اضافه کنید. هرگز سیمر پات را در طول شب یا زمانی که در خانه نیستید، روشن نگذارید.

۵ ترکیب پیشنهادی بر پایه ۸ پیمانه آب

۱. لیموی ترد، رزماری و وانیل:

ترکیبی کلاسیک و همه‌پسند؛ لیمو حس تازگی را به فضا می‌آورد. رزماری، عطری چوبی و غنی ایجاد می‌کند و وانیل در پایان، گرما و لطافت خاصی به ترکیب می‌بخشد.

مواد: ۱ عدد لیمو (اسلایس شده)، ۴ تا ۵ شاخه رزماری تازه، ۱ قاشق غذاخوری عصاره وانیل.

۲. لیمو، زنجبیل و نعنا:

مشابه یک فنجان چای نعنای خنک؛ این ترکیب بسیار آرام‌بخش و نشاط‌آور است. این مواد حتی قابلیت دم‌آوری به عنوان چای را نیز دارند!

مواد: ۱ عدد لیمو (اسلایس شده)، یک مشت برگ نعنای تازه، یک تکه ۳ سانتی‌متری زنجبیل تازه (اسلایس شده).

۳. اسطوخودوس (لاوندر)، لیمو و وانیل:

اسطوخودوس و لیمو پیوندی ایده‌آل برای فضای خانه هستند. استفاده از شاخه‌های تازه اسطوخودوس رایحه‌ای بسیار شفاف و تمیز ایجاد می‌کند.

مواد: ۱ عدد لیمو (اسلایس شده)، ۸ تا ۱۰ شاخه اسطوخودوس تازه، ۱ قاشق غذاخوری عصاره وانیل.

۴. بابونه، اسطوخودوس و وانیل:

ترکیبی گل‌فام و بسیار آرام‌بخش؛ این دستورالعمل برای داشتن یک روز آرام در خانه عالی است و فضایی رویایی و لطیف ایجاد می‌کند.

مواد: یک مشت گل بابونه (تازه یا خشک)، ۶ تا ۸ شاخه اسطوخودوس تازه، ۱ قاشق غذاخوری عصاره وانیل.

۵. سیمر پات مرکبات:

اگر به دنبال رایحه‌ای بسیار درخشان و پرانرژی هستید، به سراغ این بمب مرکبات بروید. این ترکیب اوج تازگی میوه‌ای است که با کمی گرما و عطر چوبی تکمیل می‌شود.

مواد: ۱ عدد لیمو، ۱ عدد لیمو ترش سبز، ۱ عدد پرتقال کوچک (یا گریپ‌فروت)، ۱ قاشق غذاخوری وانیل، ۴ تا ۵ شاخه رزماری.

استفاده از گرم‌کن شمع (بدون شعله)

اگر ترجیح می‌دهید از اجاق‌گاز استفاده نکنید، می‌توانید از دستگاه‌های گرم‌کن شمع (Candle Warmer) استفاده کنید. کافی است مواد را در یک ظرف شیشه‌ای (مثل جار شیشه‌ای) قرار دهید و آن را روی گرم‌کن بگذارید تا بدون نیاز به شعله، عطر آن به آرامی در فضا بپیچد. در این روش نیز رعایت ایمنی و چک کردن سطح آب فراموش نشود.

منبع همشهری آنلاین

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