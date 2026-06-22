بوی بد دهان این ستارههای هالیوودی صدای بقیه را درآورد | هدیه عجیب برد پیت به آنجلینا جولی
ما معمولاً ستارههای هالیوود را در اوج زیبایی، جذابیت و بینقصبودن تصور میکنیم؛ چهرههایی که انگار هیچ ایرادی در ظاهر و رفتارشان نیست. اما واقعیت این است که آنها هم مثل همه آدمهای دیگر، با بعضی مشکلات آزاردهنده دستوپنجه نرم میکنند. یکی از این مشکلات، بوی بد دهان یا هالیتوسیس است.
با اینکه بسیاری از ما دوست داریم ستارههای محبوبمان را بیعیبونقص ببینیم، اما واقعیت این است که آنها هم درست مثل بقیه انسانها با مشکلات روزمره روبهرو هستند؛ فقط با این تفاوت که زندگیشان پرزرقوبرقتر و البته بسیار گرانتر است. آنها شاید بتوانند بهترین خانهها، گرانترین جراحان زیبایی و حرفهایترین مربیهای شخصی را داشته باشند، اما این امکانات هم همیشه جلوی بعضی مشکلات ساده و آشنا را نمیگیرد؛ مثل بوی بد دهان.
هالیتوسیس یا همان بوی ناخوشایند نفس، یکی از مشکلاتی است که گفته میشود برخی از چهرههای مشهور هم با آن درگیر بودهاند. شاید تصور اینکه بازیگر یا خواننده محبوب شما هنگام صحبتکردن برای اطرافیانش آزاردهنده باشد، سخت و حتی عجیب به نظر برسد، اما در دنیای هالیوود هم چنین حاشیههایی کم نیست.
بن افلک
در میان این نامها، بن افلک یکی از چهرههایی است که سالها درباره بوی بد دهانش شایعاتی شنیده شده می شود. حتی گفته میشود این موضوع به دوران فیلمبرداری «نیروهای طبیعت» با بازی ساندرا بولاک برمیگردد؛ جایی که ظاهراً بولاک از بوی ناخوشایند نفس همبازیاش ناراحت شده بود. گزارشهایی هم در رسانههایی مثل تلگراف و بعدها فاکسنیوز منتشر شد که مدعی بودند چند بازیگر زن دیگر نیز تجربه مشابهی داشتهاند. نکته جالب اینجاست که بسیاری از این شکایتها از سوی بازیگرانی مطرح شده که مجبور بودهاند کنار او بازی کنند؛ چیزی که بیشک کار را برایشان سختتر میکرد.
آنجلینا جولی
نام بعدی، آنجلینا جولی است؛ یکی از زیباترین و مشهورترین زنان هالیوود که او هم از این شایعهها در امان نمانده است. گفته میشود برد پیت، همسر سابق او، یکبار در روز ولنتاین برایش قرص خوشبوکننده دهان هدیه داده بود. طبق گفته یک منبع نزدیک به این زوج، این هدیه بیشتر حالت شوخی داشته و برد پیت مدام به بوی بد دهان جولی طعنه میزده است. هرچند این ماجرا ممکن است برای بعضیها بیادبانه یا آزاردهنده به نظر برسد، اما در عین حال یادآور این نکته است که حتی رابطههای مشهور هم پر از شوخیها و عادتهای عجیباند.
هیو گرانت
هیو گرانت همیشه بهعنوان یکی از جذابترین چهرههای سینمای بریتانیا شناخته شده است، اما نام او هم در فهرست ستارههایی آمده که درباره بوی بد دهانشان حرف و حدیثهایی وجود داشته است. اگرچه هیو گرانت سالها با تصویر یک مرد شیک، خوشپوش و دلربا در فیلمها شناخته میشود، اما برخی گزارشها ادعا کردهاند که بوی نفس او همیشه آنقدر هم دلپذیر نیست.
شب اهدای جوایز اسکار، بزرگترین شب در هالیوود است. شبی که انتظار می رود ستاره های سینما در بهترین حالت خود - و با بهترین رایحه ممکن- ظاهر شوند. با این حال روزنامه گاردین در گزارشی ادعا کرده است که هیو گرانت، براستی با بوی آزاردهنده نفس خود فضای این مراسم را متعفن کرده است. طبق این گزارش در اسکار سال ۲۰۰۲، بوی بد نفس گرانت بقدری مسئله ساز شد که همکاران برجسته و شناخته شده او از وی درخواست کردند که برای حل این مسئله کاری انجام دهد.
جانی دپ
جانی دپ یکی از چهرههای همیشه خبرساز هالیوود است؛ بازیگری که هم به خاطر نقشهای خاصش شناخته میشود و هم به خاطر حاشیههای بیپایان زندگی شخصیاش. در کنار همه اینها، نام او هم در فهرست بازیگرانی دیده میشود که درباره بوی بد دهانشان شایعههایی مطرح است. جانی دپ علی رغم محبوبیت چندین دهه ای خود بنظر می رسد که هیچ علاقه ای به نظافت و بهداشت شخصی ندارد. منبعی به خبرگزاری Fox۴۱۱ گفته است که جانی دپ به ندرت دوش می گیرد و رعایت بهداشت را یک اولویت نمی داند. با این اوصاف اینکه جانی دپ مکررا در دهه گذشته در نقش یک دزد دریایی با ظاهری کثیف ظاهر می شود، ناگهان معنا و مفهوم پیدا می کند. همچنین به لطف عادت قبلی سیگار کشیدنش، شایعه بوی بد نفس او نیز معنادار می شود.
بریتنی اسپیرز
تنفس بدبوی بریتنی اسپیرز ممکن است با رژیم موقت مضر او مرتبط باشد. طبق گزارش PopCrush اسپیرز در زمان حضور خود در برنامه "ایکس فاکتور" به عنوان داور این مسابقه برای اطمینان از ظاهر مناسب خود جلوی دوربین متحمل رژیم بسیار سنگینی شده است. می پرسید رژیم او چقدر سخت بوده است؟ به اندازه ای سخت که فقط ۶۰۰ کالری در روز انرژی دریافت می کرد. این در حالی است که مصرف مقدار کمتر از ۱۰۰۰ کالری بطور مداوم بسیار خطرناک است و می تواند عواقب بسیار ناخوشایندی در پی داشته باشد که یک مورد از عواقب ذکر شده تنفس بدبو است.
در حالی که ممکن است بریتنی اسپیرز احساس کند داشتن کمر باریک ارزش پذیرفتن این عوارض را داشته، بنظر می رسد این اطرافیان او هستند که از عواقب این کار رنج می بردند. حتی منبعی به PopCrush گفته بود که نفس او تنها ۲۰ دقیقه پس از مسواک زدن نیز بسیار بدبو و آزاردهنده است.