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قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1802623
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۱ تیر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱ تیر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,597,900

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,830,600

درهم امارات

434,520

پوند انگلیس

2,112,300

لیر ترکیه

34,300

فرانک سوئیس

1,976,500

یوان چین

235,800

ین ژاپن

 989,650

وون کره جنوبی

1,042

دلار کانادا

1,128,200

دلار استرالیا

1,119,300

دلار نیوزیلند

915,600

دلار سنگاپور

1,235,900

روپیه هند

16,920

روپیه پاکستان

5,741

دینار عراق

1,220

پوند سوریه

13,815

افغانی

24,036

کرون دانمارک

244,700

کرون سوئد

166,900

کرون نروژ

165,000

ریال عربستان

425,200

ریال قطر

438,314

ریال عمان

4,145,300

دینار کویت

5,193,747

دینار بحرین

4,232,736

رینگیت مالزی

385,900

بات تایلند

48,360

دلار هنگ کنگ

203,600

روبل روسیه

21,720

منات آذربایجان

938,400

درام ارمنستان

4,340

لاری گرجستان

601,300

سوم قرقیزستان

18,250

سامانی تاجیکستان

171,654

منات ترکمنستان

455,300
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