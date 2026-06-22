قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۱ تیر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۱ تیر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
1,309,368
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,597,900
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
1,533,937
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,830,600
|
درهم امارات
|
434,520
|
پوند انگلیس
|
2,112,300
|
لیر ترکیه
|
34,300
|
فرانک سوئیس
|
1,976,500
|
یوان چین
|
235,800
|
ین ژاپن
|989,650
|
وون کره جنوبی
|
1,042
|
دلار کانادا
|
1,128,200
|
دلار استرالیا
|
1,119,300
|
دلار نیوزیلند
|
915,600
|
دلار سنگاپور
|
1,235,900
|
روپیه هند
|
16,920
|
روپیه پاکستان
|
5,741
|
دینار عراق
|
1,220
|
پوند سوریه
|
13,815
|
افغانی
|
24,036
|
کرون دانمارک
|
244,700
|
کرون سوئد
|
166,900
|
کرون نروژ
|
165,000
|
ریال عربستان
|
425,200
|
ریال قطر
|
438,314
|
ریال عمان
|
4,145,300
|
دینار کویت
|
5,193,747
|
دینار بحرین
|
4,232,736
|
رینگیت مالزی
|
385,900
|
بات تایلند
|
48,360
|
دلار هنگ کنگ
|
203,600
|
روبل روسیه
|
21,720
|
منات آذربایجان
|
938,400
|
درام ارمنستان
|
4,340
|
لاری گرجستان
|
601,300
|
سوم قرقیزستان
|
18,250
|
سامانی تاجیکستان
|
171,654
|
منات ترکمنستان
|
455,300