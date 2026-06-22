قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱ تیر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
160,681,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
158,539,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
214,240,000
|
طلای دست دوم
|
158,538,980
|
آبشده کمتر از کیلو
|
697,040,000
|
مثقال طلا
|
696,030,000
|انس طلا
|
4,194.89
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,640,100,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,588,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
854,700,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
493,000,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
254,000,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,580,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|790,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
410,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
71,710,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
17,410,000
|
حباب نیم سکه
|
63,390,000
|
حباب ربع سکه
|
92,820,000
|
حباب سکه گرمی
|
62,830,000