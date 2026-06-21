به پاسخهای هوش مصنوعی اعتماد کنیم یا نه؟
یک کارشناس هوش مصنوعی میگوید که امروزه در خصوص بسیاری از موضوعات مهم و پیچیده از هوش مصنوعی استفاده میشود.
«محمدرضا یمقانی»، استاد دانشگاه و رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر در این باره گفت: هوش مصنوعی سامانهای است که بر اساس مفهوم Learning (یادگیری) ساخته شده و هر چقدر این سیستم، مبتنی بر یادگیری «درست و کافی» باشد جوابهای آن نیز بیشتر قابل اعتنا و قابل قبول خواهد بود.
وی درباره اینکه دریافت پاسخ صحیح از هوش مصنوعی مستلزم چه شرایطی است، توضیح داد: نکته بسیار مهم در استفاده از هوش مصنوعی این است که این سیستمها به ویژه دستیارها و سامانههایی که به صورت رایگان در اختیار ما قرار دارند به طور مطلق قابل اعتنا نیستند و پاسخهایی که به ما میدهند باید با اطلاعات صحیح از منابع قابل اعتماد و کارشناسان، راستیآزمایی شود.
یمقانی افزود: این سامانهها باید به صورت یک دستیار و کمک در اختیار کارشناس قرار گیرند تا پاسخ قابل اتکایی از آنها استخراج شود، به عنوان مثال ما نمیتوانیم از هوش مصنوعی برای درمان خود یا موضوعاتی مثل وکالت و مسائل حقوقی استفاده کنیم. حتی در امور آموزشی هم اگر یک کارشناس معتبر یا معلم خبره از این سامانهها استفاده نکند میتواند منجر به پاسخ خطا یا ناکارآمد شود.
رئیس کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نصر، ضمن تفکیک کاربردهای گسترده و متنوع صنعت هوش مصنوعی از شیوههای مرسوم استفاده مردم از آن، افزود: سخن من این نیست که هوش مصنوعی به طور کلی قابل اعتنا و اعتماد نیست، بلکه نسخههایی که در اختیار عموم مردم قرار دارد از این قابلیت به دور هستند، کمااینکه در حال حاضر در بسیاری از جراحیها در سراسر دنیا از روباتهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده میشود و در خصوص بسیاری از مسائل و مهم و پیچیده با کمک سامانههای هوش مصنوعی تصمیمگیری می شود، اما اینکه آیا سامانههای در دسترس عموم میتوانند کاربران را به طور کامل یا حتی با درصد بالایی از صحت راهنمایی کنند یا خیر، محل تردید است.
یمقانی تاکید کرد: مهمترین نکته این است که افراد برای استفاده از هوش مصنوعی در هر حوزه باید با حداقل مفاهیم و الفبای آن حوزه آشنا باشند، چراکه پاسخهای چتباتها در زمینههایی که ما به طور کلی با آن بیگانه هستیم میتواند گمراهکننده باشد.