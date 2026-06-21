خوردنیهای ترمیمکننده پوست
یکی از عارضههایی که مردم در اغلب فصول با آن مواجهاند، خشکی پوست است.
عواملی چون حساسیت فصلی، آلرژی به مواد خاص، شست و شوی مرتب دستها، استفاده زیاد از شویندهها و ضدعفونیکنندهها و حتی تغییرات آب و هوا میتوانند این عارضه را تشدید کنند.
از سوی دیگر برخی مواد خوراکی نیز میتوانند نقش آبرسانهای طبیعی را برای پوست ایفا کنند و با گنجاندن آنها در رژیم غذایی به صورت متناوب و متنوع میتوان تا حد زیادی مشکل خشکی پوست را برطرف کرد.
یک گروه از این خوردنیهای مفید، مغزها و دانهها هستند. این دسته از مواد خوراکی دارای آنتی اکسیدان، ویتامین E و اسیدهای چرب ضروری هستند که نقشی اساسی در تغذیه و رفع کمبودهای ریزمغذیها در بدن دارند. مصرف دانههای روغنی به جلوگیری از آسیب سلولهای پوستی ناشی از رادیکالهای آزاد کمک کرده و روند ترمیم و بازسازی سلولهای پوستی را تسریع میکند.
بعد از اضافه کردن این موارد به رژیم غذایی، پس از مدتی احساس خواهید کرد که پوست شما نرم و لطیف میشود. برای این منظور مصرف فقط یک مشت از آجیلها و دانهها در روز کافی است. بادام، گردو و تخمه آفتابگردان در لیست موارد سرشار از ویتامین قرار دارند و مصرف آنها توصیه میشود.
اسفناج نیز حاوی مواد مغذی، ویتامینها و مواد معدنی مانند آهن و ویتامین E است که سازگار با پوست هستند. ویتامین A و C موجود در این سبزی برگدار، روند ترمیم پوست را آغاز کرده و از آن حفاظت میکند.
همچنین آووکادو، دارای بافت کََرهای است که آن را بسیار مورد توجه مردم قرار داده و خواص مفیدی برای پوست دارد. آووکادو که منبع غنی از آنتی اکسیدانها، بتاکاروتن، فولات، اسیدهای چرب امگا ۳، ویتامین C و E است، میتواند این دز اضافی از مواد مغذی را به پوست شما بدهد و خشکی آن را کاهش دهد. آووکادو غنی از مواد مغذی است و در بین مردم به عنوان «کَره طبیعت» شناخته میشود.
به گزارش «اندیتیوی»، سیبزمینی شیرین نیز یکی دیگر از آبرسانهای طبیعی پوست محسوب میشود و حاوی ویتامین A است که برای ترمیم پوست ضروری است و نیز بتاکاروتن که به محافظت از پوست در برابر کمآبی کمک میکند و خشکی پوست را کاهش میدهد.
اسیدهای چرب ضروری هم برای سلامت پوست و مو معجزه میکنند. ماهی، یکی از غنیترین منابع امگا ۳ است. اگر قصد دارید ماهی را در رژیم غذایی خود بگنجانید، طبخ آن را به روش سالم بخارپز انجام داده و از بیش از حد سرخ کردن آن خودداری کنید. مصرف ماهی همچنین به مقابله با التهاب کمک میکند.