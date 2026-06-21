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سایر رسانه‌ها ۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۱:۰۵

تصویر خودروی تک‌سرنشین برقی در خیابان‌های تهران+ عکس

در سال‌های اخیر استفاده از خودروهای برقی رواج بیشتری پیدا کرده است و افراد به نقش مهم این خودروها در حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، پی برده‌‍اند و آن‌ها را به عنوان جایگزینی پایدار و سازگار با محیط زیست برای خودروهای بنزینی استفاده می‌کنند.