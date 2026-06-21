تصویر خودروی تکسرنشین برقی در خیابانهای تهران+ عکس
در سالهای اخیر استفاده از خودروهای برقی رواج بیشتری پیدا کرده است و افراد به نقش مهم این خودروها در حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانهای، پی بردهاند و آنها را به عنوان جایگزینی پایدار و سازگار با محیط زیست برای خودروهای بنزینی استفاده میکنند.
در سالهای اخیر استفاده از خودروهای برقی رواج بیشتری پیدا کرده است و افراد به نقش مهم این خودروها در حفظ محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانهای، پی بردهاند و آنها را به عنوان جایگزینی پایدار و سازگار با محیط زیست برای خودروهای بنزینی استفاده میکنند.
در همین باره تصویری از یک ماشین تکسرنشین برقی ایرانی به نام یوز در خیابانهای تهران در فضای مجازی منتشر شده. گفته میشود قیمت این ماشین بالای 600 میلیون تومان است.