ساعت لوکس قلعهنویی را در مکزیک کش رفتند؟
ساعت معروف و گرانقیمت امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در طول جام جهانی به یکی از سوژههای مورد توجه کاربران در فضای مجازی تبدیل شده است.
ساعت معروف و گرانقیمت امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در طول جام جهانی به یکی از سوژههای مورد توجه کاربران در فضای مجازی تبدیل شده است. بامداد امروز شایعهای درباره دزدیده شدن این ساعت در برخی صفحات منتشر و به سرعت دستبهدست شد. با این حال، انتشار تصاویر رسمی از ورود اعضای تیم ملی به لسآنجلس نشان داد این خبر کاملاً کذب بوده است. در این تصاویر، امیر قلعهنویی همچنان همان ساعت را در دست دارد که عملاً شایعات مطرحشده را رد میکند.