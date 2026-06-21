برای بعضی افراد، قهوه تمرکز و آرامش می‌آورد؛ اما برای بعضی دیگر، حتی یک فنجان می‌تواند باعث تپش قلب و اضطراب شود. دانشمندان می‌گویند دلیل این تفاوت، فقط مقدار قهوه نیست؛ بلکه به ژنتیک و عملکرد مغز مربوط می‌شود.

ژن‌ها چطور اثر می‌گذارند؟

بدن بعضی افراد کافئین را سریع‌تر تجزیه می‌کند، اما در بعضی دیگر این ماده مدت بیشتری در خون باقی می‌ماند. همین موضوع می‌تواند شدت اثر قهوه را تغییر دهد.

کافئین با مغز چه می‌کند؟

کافئین ماده‌ای به نام آدنوزین را مهار می‌کند؛ ماده‌ای که باعث احساس خواب‌آلودگی می‌شود. نتیجه هوشیاری بیشتر، انرژی بالاتر و گاهی اضطراب است.

چرا بعضی‌ها آرام می‌شوند؟

در برخی افراد، به‌ویژه کسانی که ADHD دارند، کافئین می‌تواند تمرکز را بهتر کند و حتی احساس آرامش ایجاد کند.

واکنش بدن به قهوه کاملاً فردی است. ژنتیک، خواب، استرس و حتی ویژگی‌های مغزی می‌توانند تعیین کنند قهوه برای ما آرامش‌بخش باشد یا اضطراب‌آور.