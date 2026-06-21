پیرترین موجود جهان در آستانه ۲۰۰ سالگی خبرساز شد+ عکس
جاناتان، لاکپشت ۱۹۴ سالهای که پیرترین جانور زنده خشکی در دنیا محسوب میشود، اکنون رسماً به یکی از نمادهای جهانی گینس تبدیل شده است.
نشان افتخاری تازهی جاناتان از سوی گینس با استقبال مردم جزیرهی دورافتادهی سنتهلن در اقیانوس اطلس جنوبی روبهرو شده است؛ جایی که محل زندگی این لاکپشت کهنسال محسوب میشود.
نایجل فیلیپس، فرماندار سنتهلن اعلام کرد: «مردم به گرمی از معروف شدن جاناتان به عنوان نماد گینس استقبال میکنند. برای نسلها، او نمادی بومی بود که عمیقاً در هویت و حافظهی جمعی جزیره ریشه دوانده. جاناتان اکنون در جهان بهرسمیت شناخته شده، اما جامعهی بومی ما مدتهاست که میداند او نه از نظر سن، بلکه واقعاً برای سنتهلن و مردمش موجودی ویژه است.»
نماد رکوردهای جهانی گینس، عنوانی تازه از این سازمان و نشان افتخار برای رکورددارانی است که دستاوردهایشان تأثیر جهانی داشته است. جاناتان اکنون با این افتخار، در کنار گروهی متنوع از رکوردداران برجسته قرار میگیرد؛ فهرستی که علاوهبر نام چهرههای زنده و درگذشته، اسطورههای تاریخی و فرهنگی بسیاری را در خود جای داده است.
جاناتان از گونهی لاکپشت غولپیکر سیشل است؛ زیرگونهای از لاکپشتهای عظیمالجثه که به گردن بسیار بلند و البته طول عمر خارقالعاده شناخته میشود. او حدود سال ۱۸۳۲ در زادگاهش سیشل به دنیا آمد و برآورد میشود که اکنون ۱۹۴ ساله باشد، هرچند سن دقیقش مشخص نیست؛ زیرا گذشتهاش مبهم است و در قرن نوزدهم، ثبت و نگهداری شناسنامهی لاکپشتهای اقیانوس هند اهمیت چندانی نداشت.
جاناتان در سال ۱۸۸۲، در حالی که کاملاً بالغ بود، به جزیرهی سنتهلن در اقیانوس اطلس جنوبی منتقل و بهعنوان هدیهای برای ویلیام گری ویلسون، فرماندار آیندهی قلمرو فرادریایی بریتانیا، فرستاده شد. با توجه به بلوغ جاناتان در آن زمان، تخمین زده میشود که او دستکم ۵۰ سال سن داشته است. سرانجام در سال ۲۰۲۲، روز چهارم دسامبر ۱۸۳۲ بهعنوان تاریخ تولد رسمی او تعیین شد.
یکم آوریل ۲۰۲۶، شایعهای در اینترنت پخش شد که جاناتان مرده است. بسیاری از رسانههای جریان اصلی، از جمله بیبیسی، میل آنلاین و یواسای تودی، بدون توجه به روز «دروغ اول آوریل» یا همان دروغ ۱۳ خودمان، فریب خوردند و با انتشار آگهیهای ترحیم، از مرگ قدیمیترین جانور زندهی خشکیزی جهان نوشتند.
خوشبختانه، گزارش مرگ جاناتان جعلی از آب درآمد و صبح روز بعد، دولت سنتهلن تأیید کرد که این لاکپشت رکورددار «زنده و کاملاً سرحال» است و ظاهراً زندگی خارقالعادهاش همچنان ادامه دارد.