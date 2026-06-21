خوراکیهای خوشمزهای که خواب را از چشمان شما میگیرند
اگر شبها برای به خواب رفتن مشکل دارید، شاید لازم باشد نگاهی دوباره به رژیم غذایی خود بیندازید. متخصصان میگویند مصرف خوراکیهای شیرین مانند کیک، کلوچه و نان سفید، بهویژه در ساعات پایانی روز، میتواند با ایجاد نوسانات قند خون و تغییرات هورمونی، کیفیت خواب را کاهش داده و خطر بیخوابی را افزایش دهد.
متخصصان تاکید دارند خوردنی های شیرین مانند کلوچه و کیک میتوانند الگوهای خواب سالم را مختل کنند به خصوص اگر نزدیک به زمان خواب خورده شوند.
این خوراکی های شیرین معمولا حاوی چربی و کربوهیدراتهای تصفیه شده هم هستند و محتوای بالای چربی اشباعشده در این محصولات میتواند به رفلاکس اسیدی (تحریک مری توسط اسید معده) منجر شود که آن هم به نوبه خود در خواب اختلال ایجاد می کند.
از سوی دیگر کمبود خواب نیز ممکن است باعث شود افراد بیشتر هوس خوردن مواد شیرین و هله و هوله بکنند.
پیش از این نتایج مطالعات روی گروهی از زنان بالای ۶۰ سال در آمریکا نشان داده بود که ۱۶ درصدِ این شرکت کنندگان در صورت مصرف غذاهای ناسالم، بیشتر احتمال ابتلا به نوعی بیخوابی را داشتند.
نتایج این مطالعه به اهمیت توجه به نوع رژیم غذایی برای افرادی که از بیخوابی رنج میبرند، اشاره دارد.
در نتیجه متخصصان توصیه می کنند برای جلوگیری از ابتلا به بیخوابی، بهتر است از مصرف بالای شیرینیها و نان سفید به خصوص پیش از رفتن به رختخواب خودداری کنیم.
غلات تصفیهشده و غذاهایی مانند نان سفید شاخص گلیسمی بالایی دارند یا به بار گلیسمی بالا کمک میکنند، به این معنی که به راحتی سطح قند خون شما را افزایش میدهند. تجزیه و تحلیل مطالعه «ابتکار سلامت زنان»، ارتباط بین غذاهای با گلیسمی بالا و بیخوابی را نشان داد.
به گفته محققان ممکن است تغییرات هورمونی عامل این اثرگذاری باشد. هنگامی که قند خون به سرعت بالا میرود، بدن با آزاد کردن انسولین واکنش نشان میدهد.
در واقع محتوای بالای قند میتواند سطح قند خون شما را افزایش دهد که منجر به افزایش ترشح انسولین میشود و در نتیجه، افت ناگهانی قند خون میتواند منجر به ترشح هورمونهایی مانند آدرنالین و کورتیزول شود که آنها نیز میتوانند در خواب اختلال ایجاد کنند. با این حال، مطالعات در مورد علت این اثرگذاری هنوز متناقض بوده و تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.