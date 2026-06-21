تنهایی در ازدواج اغلب بد فهمیده می‌شود. بسیاری تصور می‌کنند این حس فقط زمانی رخ می‌دهد که زوجین با هم دعوا دارند یا از هم دور شده‌اند، اما زوج‌هایی که بدون هیچ فعالیت مشترکی در خانه کنار هم هستند نیز ممکن است دچار دوری عاطفی شوند. آنچه زوج‌های تنها را از زوج‌های دارای پیوند عاطفی عمیق جدا می‌کند، عادت‌های کوچک و آگاهانه‌ای است که هر روز تمرین می‌کنند.

تنهایی در ازدواج، «قاتل خاموش» رابطه‌هاست. این حس لزوماً با دعوا یا جدایی به سراغ زوج‌ها نمی‌آید، بلکه گاهی در دل یک زندگی آرام اما بی‌روح جوانه می‌زند. تحقیقات نشان می‌دهد که تفاوت میان زوج‌های «تنها» و زوج‌های «عمیقاً متصل»، در چند عادت ساده اما حیاتی نهفته است. اگر به دنبال حفظ طراوت زندگی مشترک خود هستید، این ۶ استراتژی تست‌شده را به روتین روزانه‌تان اضافه کنید.

۱. اصل «فاصله‌ی سازنده»

بسیاری تصور می‌کنند با هم بودنِ ۲۴ ساعته یعنی خوشبختی؛ اما واقعیت این است که برای اینکه عطش حضور یکدیگر را داشته باشید، باید گاهی از هم فاصله بگیرید. داشتن سرگرمی‌ها و دایره دوستان مستقل، به شما کمک می‌کند تا به عنوان یک فرد «شخصیت» خود را حفظ کنید و با انرژی و حرف‌های تازه به یکدیگر بازگردید.

۲. اولویت دادن به «دوستی» پیش از «عاشقی»

عشق رمانتیک بالا و پایین دارد، اما دوستی یک ستون پایدار است. زوج‌هایی که در ازدواج خود احساس تنهایی نمی‌کنند، قبل از هر چیز «بهترین دوست» یکدیگرند. آن‌ها با هم شوخی می‌کنند، رازهایشان را در میان می‌گذارند و بیش از هر کس دیگری از بودن در کنار هم لذت می‌برند.

۳. جشن گرفتن «پیروزی‌های کوچک»

زندگی مجموعه‌ای از اتفاقات روزمره است. از موفقیت در یک تمرین ورزشی گرفته تا ترفیع شغلی؛ وقتی شریک زندگی‌تان موفقیت‌های شما را نه به عنوان رقیب، بلکه به عنوان یک «هم‌تیمی» جشن می‌گیرد، دیوار تنهایی فرو می‌ریزد و حس دیده شدن جایگزین آن می‌شود.

۴. روح‌بخشی به رابطه با «عادات دوران دوستی»

آیا یادتان هست در دوران آشنایی چقدر برای جلب توجه هم تلاش می‌کردید؟ زوج‌های موفق اجازه نمی‌دهند ازدواج، «کشف کردنِ» یکدیگر را متوقف کند. نوشتن یک یادداشت محبت‌آمیز یا یک قرار ناگهانی شعله‌های رابطه را زنده نگه می‌دارد.

۵. «کنجکاوی»؛ ابزار ضد پیری رابطه

بزرگترین اشتباه زوج‌ها این است که فکر می‌کنند «همه چیز را درباره طرف مقابل می‌دانند». واقعیت این است که انسان‌ها هر روز در حال تکامل‌اند. کنجکاوی نسبت به تغییر علایق، دیدگاه‌ها و آرزوهای جدید شریک زندگی، باعث می‌شود در طول دهه‌ها کنار هم، همچنان برای یکدیگر جذاب و تازه باقی بمانید.

۶. مدیریت زمان؛ «وقت‌سازی» به جای «وقت‌یافتن»

مشغله‌های کاری و مسئولیت های زندگی، بزرگترین دشمن صمیمیت هستند. زوج‌هایی که دچار تنهایی نمی‌شوند، برای با هم بودن «وقت نمی‌خرند»، بلکه «وقت می‌سازند». آن‌ها حتی با یک پیامک کوتاه در میانه روز شلوغ، به یکدیگر یادآوری می‌کنند که: «تو برای من اولویتی.»

تنهایی در ازدواج یک تقدیر اجتناب‌ناپذیر نیست. این ۶ عادت، نه هزینه‌ای دارند و نه زمان زیادی می‌گیرند؛ اما قدرت آن را دارند که رابطه شما را از یک «هم‌زیستی معمولی» به یک «هم‌سفری عمیق و پرشور» تبدیل کنند. از امروز، حداقل یکی از این موارد را با همسرتان تمرین کنید.

پس به طور کلی اگر زوج‌ها این ۶ کار را به طور منظم انجام دهند، به‌ندرت در ازدواج خود احساس تنهایی خواهند کرد:

۱. به‌صورت عمدی زمانی را جدا از هم سپری می‌کنند: برخلاف تصور عموم، فاصله گرفتن باعث می‌شود دل‌ها به هم نزدیک‌تر شود. داشتن سرگرمی‌ها و علایق مستقل، هویت فردی را حفظ می‌کند.

۲. دوستی را در اولویت قرار می‌دهند: پیش از عشق و عاشقی، باید پایه و اساس رابطه بر دوستی و علاقه متقابل باشد تا در طوفان‌های زندگی پایدار بماند.

۳. هر موفقیتی را جشن می‌گیرند: وقتی شریک زندگی شما دستاوردهای کوچک و بزرگتان را می‌بیند و تحسین می‌کند، احساس دیده شدن و ارزشمندی می‌کنید.

۴. هنوز مثل دوران نامزدی رفتار می‌کنند: ازدواج به معنای پایان قرارهای عاشقانه نیست. حفظ هیجان دوران آشنایی، از رکود رابطه جلوگیری می‌کند.

۵. کنجکاوی نسبت به یکدیگر را حفظ می‌کنند: آدم‌ها در طول زمان تغییر می‌کنند. زوج‌های موفق هرگز از یادگیری علایق و عقاید جدید شریک زندگی‌شان دست نمی‌کشند.

۶. حتی در روزهای شلوغ، برای هم وقت می‌گذارند: آن‌ها منتظر نمی‌مانند که زمان خالی پیدا شود، بلکه برای با هم بودن وقت می‌سازند و اولویت‌بندی می‌کنند.

منبع همشهری آنلاین

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