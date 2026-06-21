این روش که به آن «میان‌وعده‌های ورزشی» (Exercise Snacks) گفته می‌شود، برای مواقعی از روز که سطح انرژی شما پایین است اما تمایل به انجام فعالیت بدنی دارید، ایده‌آل است.

مناسب‌ترین انواع فعالیت بدنی در زمان‌هایی که کم‌انرژی هستیم

طبق این مقاله که در مجله «سایکولوژی تودی» به چاپ رسیده است، بهترین فعالیت‌ها آنهایی هستند که کوتاه، در دسترس و بدون نیاز به تجهیزات خاص باشند.

در اینجا چند پیشنهاد کلیدی بر اساس مطالعات تازه آورده شده است:

پله‌پیمایی سریع

به مدت یک تا دو دقیقه و با سرعت از پله‌ها بالا بروید. این کار ضربان قلب را به سرعت بالا می‌برد. طبق مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴، انجام تنها ۱.۲ تا ۱.۶ دقیقه از این فعالیت در روز با کاهش ۴۹ درصدی خطر بیماری‌های قلبی-عروقی مرتبط بوده است. به جای آسانسور از پله‌ها استفاده کنید یا در خانه روی اولین پله برای دقایقی به سرعت بالا و پایین بروید.

حرکات ساده با وزن بدن

ست‌های کوتاه از حرکاتی مثل شنای سوئدی، اسکوات و لانگز. این حرکات را می‌توانید پشت میز کار یا در حین انجام کارهای خانه انجام دهید. حتی ۲۰ ثانیه فعالیت شدید (مثلاً زانو بلند در جا) و چند ثانیه استراحت، اگر چند بار در روز تکرار شود، می‌تواند سطح انرژی را بالا ببرد.

دویدن یا پیاده‌روی بسیار تند اما کوتاه؟

وقتی احساس کسلی می‌کنید، بلند شوید و فقط برای دو دقیقه با حداکثر سرعتی که می‌توانید بدوید یا پیاده‌روی کنید. این کار به سرعت جریان خون را افزایش داده و خستگی ذهنی را کاهش می‌دهد.

به گفته متخصصان، مغز ما اغلب ورزش را به عنوان یک کار بزرگ و دشوار تلقی می‌کند. مثلا در انتهای یک روز کاری سخت و سنگین تصور اینکه «من حالا باید ۳۰ دقیقه بدوم»، ما را خسته‌تر و بی‌انگیزه‌تر می‌کند. اما در زمان‌هایی که کمترین انرژی را داریم، اگر ذهنیت خود را به انجام میان‌وعده‌های حرکتی در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه تغییر دهیم، نه تنها فعالیت بدنی انجام داده‌ایم بلکه می‌توانیم انرژی از دست رفته را نیز بازیابی کنیم.

منبع ايسنا

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