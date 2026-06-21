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قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ + جدول
کد خبر : 1802081
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قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز یکشنبه ۳۱ خرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:یکشنبه ۳۱ خرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

1,309,368

دلار (بازار آزاد)

1,600,800

یورو (صرافی بانک ملی)

1,533,937

یورو (بازار آزاد)

1,844,500

درهم امارات

437,830

پوند انگلیس

2,128,400

لیر ترکیه

34,600

فرانک سوئیس

1,991,500

یوان چین

237,600

ین ژاپن

 997,180

وون کره جنوبی

1,049

دلار کانادا

1,136,800

دلار استرالیا

1,126,300

دلار نیوزیلند

922,600

دلار سنگاپور

1,243,400

روپیه هند

17,050

روپیه پاکستان

5,785

دینار عراق

1,229

پوند سوریه

13,925

افغانی

24,236

کرون دانمارک

246,500

کرون سوئد

168,200

کرون نروژ

166,300

ریال عربستان

428,440

ریال قطر

441,614

ریال عمان

4,175,900

دینار کویت

5,242,247

دینار بحرین

4,262,936

رینگیت مالزی

388,900

بات تایلند

48,730

دلار هنگ کنگ

205,200

روبل روسیه

21,890

منات آذربایجان

945,500

درام ارمنستان

4,370

لاری گرجستان

605,900

سوم قرقیزستان

18,390

سامانی تاجیکستان

172,954

منات ترکمنستان

456,400
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